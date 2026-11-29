Tre le persone rimaste coinvolte nell’impatto, tutte ferite in modo lieve: in due hanno rifiutato il trasporto in ospedale, mentre la terza è stata accompagnata in pronto soccorso. Sul posto sono arrivati, per i rilievi, i carabinieri della stazione di Rivergaro, e i volontari della Pubblica Assistenza Valnure, per i primi soccorsi, la valutazione dei feriti, e il trasporto in ospedale.