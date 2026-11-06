Tamponamento in A1, lunghe code tra Piacenza e Basso Lodigiano

Lunghe code lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli per un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio del 6 novembre al chilometro 52 e 700, nel tratto tra Piacenza Sud e Basso Lodigiano, in direzione Milano. Si è trattato – fa sapere Autostrade per l’Italia – di un tamponamento tra due vetture. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, insieme alla polizia stradale e al personale di Autostrade per l’Italia. Pesanti le ripercussioni alla circolazione, con rallentamenti e code che hanno raggiunto i cinque chilometri: per i soli veicoli leggeri si consiglia di uscire a Piacenza sud, percorrere la SS9 via Emilia e rientrare a Basso Lodigiano, per i camion diretti a Milano, seguire la A21 verso Brescia ed immettersi sulla A4 verso Milano. IL TRAFFICO IN TEMPO REALE