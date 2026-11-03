Teatro che libera i corpi: l’anteprima dello spettacolo de “I Satelliti” in scena il 15 novembre

Uno spazio di espressione senza il limite, dove il movimento dei corpi e i gesti sulla scena superano convenzioni e barriere, diventando poesia. E’ questo il teatro della compagnia pavese “I Satelliti”, che nel pomeriggio di martedì 3 novembre hanno offerto un’anteprima dello spettacolo che porteranno sul palco del Teatro Politeama di Piacenza il 15 novembre prossimo (ore 18, ingresso gratuito). Allo Spazio Manicomics di via Scalabrini un gruppo di attori “normaloidi” (questa la parola che definisce meglio la varietà e la ricchezza della compagnia) ha portato all’attenzione delle associazioni e di alcune realtà che si occupano di inclusione e disabilità (presente anche una delegazione della redazione di Universi) una concezione di teatro sociale che induce la riflessione, il confronto e lo stimolo sul tema dei diritti delle persone fragili, e dell’utilizzo del corpo come formidabile strumento di espressione.

Si intitola “Chiedilo alla luna” lo spettacolo che, su iniziativa del Comune insieme ad Asp Città di Piacenza verrà proposto all’intera città al Politeama. “La sfida del teatro sociale – è stato sottolineato nel corso dell’iniziativa – è di raccontare attraverso i gesti in una dimensione accessibile a tutti i corpi, con una potenza espressiva che non ha limiti”. Una sfida raccolta dalla compagnia “I Satelliti”, nata nel 2011 da un piccolo gruppo sperimentale e cresciuta negli anni fino a diventare una vera e propria compagnia teatrale stabile che conta oggi circa 30 attori, con la produzione di diversi spettacoli e la partecipazione a importanti festival nazionali di teatro integrato.