Teco Cortemaggiore, sconfitta amara in B2, quarta vittoria di fila per la C1

SERIE B-2 NAZIONALE MASCHILE

TECO CATTINA CORTEMAGGIORE-VILLA ROMANO’ (CO) 3-4

Al palazzetto dello sport di Cortemaggiore ennesimo incontro da cardiopalma che ha visto premiare gli ospiti con una Teco Cattina irriconoscibile nella prima fase dell’incontro di fronte agli ospiti decisi e molto pronti. Poi è suonata la sveglia e i piacentini da uno score di 0-3 sono arrivati addirittura al pareggio, ma sul 3-3 un altro incontro decisivo perso sul filo di lana di Armani Lorenzo chiude la sfida a favore di Villa Romanò.

Vittoria meritata agli ospiti e bicchiere mezzo pieno per il Corte con un altro punto incamerato in classifica da non buttar via.

CONCIAURO -ORSINGHER 2-3 8-11/4-11/8-11/9-11/5-11

ARMANI -CATTANEO 1-3 3-11/11-4/8-11/6-11

MILZA-PUGLIESE 1-3 11-7/9-11/6-11/6-11

ARMANI/CONCIAURO-CATTANEO/PUGLIESE 3-2 10-12/11-7/10-12/11-7/11-8

CONCIAURO-CATTANEO 3-1 8-11/11-7/11-1/11-3

MILZA-ORSINGHER 3-0 11-8/11-4/11-8

ARMANI-PUGLIESE 0-3 5-11/8-11/4-11