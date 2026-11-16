Teco Cortemaggiore, sconfitta amara in B2, quarta vittoria di fila per la C1
Al palazzetto dello sport di Cortemaggiore ennesimo incontro da cardiopalma
TECO CORTEMAGGIORE: IN B-2 ALTRA SCONFITTA AMARA PER 4-3, IN C-1 ARRIVA LA QUARTA VITTORIA CONSECUTIVA
SERIE B-2 NAZIONALE MASCHILE
TECO CATTINA CORTEMAGGIORE-VILLA ROMANO’ (CO) 3-4
Al palazzetto dello sport di Cortemaggiore ennesimo incontro da cardiopalma che ha visto premiare gli ospiti con una Teco Cattina irriconoscibile nella prima fase dell’incontro di fronte agli ospiti decisi e molto pronti. Poi è suonata la sveglia e i piacentini da uno score di 0-3 sono arrivati addirittura al pareggio, ma sul 3-3 un altro incontro decisivo perso sul filo di lana di Armani Lorenzo chiude la sfida a favore di Villa Romanò.
Vittoria meritata agli ospiti e bicchiere mezzo pieno per il Corte con un altro punto incamerato in classifica da non buttar via.
CONCIAURO -ORSINGHER 2-3 8-11/4-11/8-11/9-11/5-11
ARMANI -CATTANEO 1-3 3-11/11-4/8-11/6-11
MILZA-PUGLIESE 1-3 11-7/9-11/6-11/6-11
ARMANI/CONCIAURO-CATTANEO/PUGLIESE 3-2 10-12/11-7/10-12/11-7/11-8
CONCIAURO-CATTANEO 3-1 8-11/11-7/11-1/11-3
MILZA-ORSINGHER 3-0 11-8/11-4/11-8
ARMANI-PUGLIESE 0-3 5-11/8-11/4-11
CLASSIFICA
1 GARDEN HOTEL ARSENAL RE 12
2 AON MILANO 10
3 VILLA ROMANO’ CO 8
4 TECO CATTINA CORTEMAGGIORE 6
5 RUOTHENS BRESCIA 6
6 VITANUOVA MARCO POLO BRESCIA 5
7 MONTICHIARI 3
8 PREMIX S.POLO PARMA 1
SERIE C-1 NAZIONALE MASCHILE
TECO METE CORTEMAGGIORE – VISIONOTTICA PIEVE EMANUELE 5-2
Altra musica in C-1 grazie a Calarco Pietro in grande spolvero, il giovane del Cortemaggiore ha fatto il pieno ed è stato il grande trascinatore; buone cose anche dall’altro giovane Elaazri Mohamed. Quarto successo di fila per la Teco Mete che grazie ad un girandola di risultati si trova in testa capolista solitaria.
SAZONOV -PIRIA 0-3 12-14/7-11/12-14
CALARCO-DE CRESCENZO 3-0 11-5/11-6/11-8
ELAAZRI-DEMARCO 1-3 12-10/5-11/8-11/12-14
ELAAZRI/CALARCO-PIRIA/PIRAS 3-2 11-8/9-11/11-7/6-11/11-4
CALARCO-PIRIA 3-1 11-6/7-11/11-5711-5
SAZONOV-PIRAS 3-0 11-8/11-8711-4
ELAAZRI-DECRESCENZO 3-0 12-10/11-5711-9
CLASSIFICA
1 TECO METE CORTEMAGGIORE PUNTI 12
2 SARONNO CAREPHARM 7
3 CUS BERGAMO 7
4 VALLECAMONICA 7
5 TREZZANO 6
6 OLIMPIA BERGAMO 5
7 VISIONOTTICA PIEVE EMANUELE 4
8 SILVER LINING MILANO 0
SOLO VITTORIE NELLE SERIE REGIONALI
SERIE D-1
TECO DEVOTI CORTEMAGGIORE -DYNAMIS CASTELFRANCO EMILIA 6-1
Colombi, Riabchenko Ashyrova Anastasia e Petru Ion vincono nettamente e salgono al secondo posto in graduatoria
SERIE D-2
TECO COSTANTINI CORTEMAGGIORE – VIRTUS CASALGRANDE RE 5-2
Vacca Federico, Ashyrova Lisa, Bragadini Mattedo e Bragadini Andrea terzo posto per loro
SERIE D-3
TECO -QUOTING 24 CORTEMAGGIORE 24 -VIRTUS NOTTEDI RE 6-1
Grandi Luciano, Armani Marco, Curti GianLuca e Miserotti Simone Squadra completamente di veterani e classe 11 provenienti dalla scuola, amatori vincono nettamente per loro primato solitario in classifica