L’Autorità nazionale ha adottato infatti i provvedimenti a seguito del reclamo di un automobilista che, dopo aver ricevuto una multa per essere passato con il semaforo rosso, ha lamentato l’assenza, nei pressi dell’incrocio, del cartello informativo sul trattamento dei dati personali raccolti dalle telecamere. Il sistema di rilevamento, attivo 24 ore su 24, registrava infatti le immagini dei possibili passaggi con il semaforo rosso, che venivano poi esaminate dagli agenti della polizia locale per accertare le infrazioni. Le verifiche del Garante hanno confermato l’inadeguatezza dell’informativa riportata nei verbali, l’assenza del cartello al momento dell’infrazione e hanno rilevato che l’informativa completa era difficilmente reperibile sul sito del Comune.

Si legge sempre nella newsletter del Garante, che è stato accertato che “la successiva informativa predisposta dal Comune presentava criticità, poichè indicava tra le finalità del trattamento anche quella della sicurezza urbana, perseguibile sulla base di un diverso quadro normativo e realizzata attraverso un distinto sistema di videosorveglianza”. Il Garante ha anche ritenuto “eccessivo”, rispetto alle finalità del trattamento, il periodo di conservazione delle immagini raccolte dalle telecamere e non associate a infrazioni accertate. L’Autorità ha poi rilevato “l’assenza di meccanismi di cancellazione automatica delle immagini”. Dagli accertamenti del Garante è inoltre emerso che il Comune aveva formalizzato l’accordo sul trattamento dei dati con la società Engine, quale responsabile del trattamento, soltanto ad agosto 2025, sebbene il servizio fosse erogato già dal gennaio 2023: fino a quel momento, osserva il Garante, il Comune aveva quindi messo a disposizione della società i dati personali raccolti mediante le telecamere “senza un’idonea base giuridica”. Nel determinare le sanzioni, il Garante ha tenuto conto della collaborazione del Comune e di Engine e dell’assenza di precedenti violazioni analoghe: al Comune è stato inoltre ingiunto di stabilire “tempi adeguati” per la conservazione delle immagini, di aggiornare la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e di rendere le informative privacy conformi al Gdpr e facilmente accessibili.