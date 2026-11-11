Tempi record per gli atleti della Vittorino alla Swim Cup

Nuovo personale per Matteo Pilla , che nei 200 stile libero ha nuotato per la prima volta sotto il muro dei due minuti, fermando il cronometro su 1’59”,78; per Pilla anche i 100 stile libero in 53”,60 e i 50 farfalla in 26”,88. Nuovi personali anche per Diletta Franchi nei 200 farfalla, con un crono di 2’28”77, e nei 400 misti in 5’20”48; per Diletta anche i 100 farfalla in 1’06” 58 e i 50 rana in 35”56. Nuovo primato personale anche per Raffaele Noè , che ha chiuso i 50 stile libero fermando il cronometro su 25”,77 così come per Marta Zangrandi negli 800 stile libero, con il tempo di 10’07”,63, e per Caterina Reggi, la mascotte della squadra (classe 2014) che ha nuotato i 200 dorso in 2’35″56 migliorando di tre secondi il suo miglior tempo.

Ottimi riscontri cronometrici anche per Giovanni Cornelli con 4’11”,71 nei 400 stile libero, 58”,36 nei 100 dorso e 27”,36 nei 50 dorso, e per Alessandro Barbazza che ha nuotato un solido 200 dorso in 2’07″70, a solo un secondo dalla sua migliore prestazione di sempre. Letizia Brambilla ha dato il suo contributo alla squadra scendendo in vasca in ben quattro gare: 200 misti, 50 e 100 dorso e 50 farfalla, più le staffette, così come Federico Pozzi che ha nuotato i 50, 100 e 200 rana e i 400 misti, oltre a scendere in acqua anche nella staffetta mista. Tra le positive prestazioni della Vittorino alla Swim Cup anche quelle di Christopher Malvermi (100 e 200 farfalla e 800 stile libero), Amelia Lombardi nei 100 e 200 rana, Lucrezia Volpini nei 400 stile libero, Giulia Ghidoni nei 50 stile libero e Ilaria Boiardi nei 100 e 200 stile libero.