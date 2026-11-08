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Tennistavolo Cortemaggiore: ko di misura in B2, successo e primato in C1

8 novembre 2026 | 19:13
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di Redazione

Redazione

Tennistavolo Cortemaggiore: ko di misura in B2, successo e primato in C1

I risultati del club magiostrino nei campionati a squadre

Dopo l’interruzione per lasciare spazio alle competizioni individuali, riprendono i campionati a squadre di tennistavolo: nella terza giornata una sconfitta e una vittoria per le formazioni della Teco Cortemaggiore impegnate in Serie B2 e C1. In B2 un ko che brucia contro Aon Milano, formazione che punta alla vittoria del campionato: i magiostrini escono sconfitti per 4-3, portando comunque a casa un punto in classifica. Bel successo invece in C1, un netto 5-2 sul Cus Bergamo che fa volare il Cortemaggiore al primo posto solitario in classifica a punteggio pieno.

SERIE B2

TECO CATTINA CORTEMAGGIORE-AON MILANO  3-4

MILZA-GARBATI 3-0 (11-6/11-8/12-10)

ARMANI L-DELARAICO 3-0 (8-11/8-11/7-11)

CONCIAURO-QUATRARO 3-1 (11-6/4-11/11-9/11-4)

CONCIAURO/ARMANI-DELARAICO/QUATRARO 1-3 (8-11/13-11/13-15/5-11)

MILZA-DELARAICO 2-3 (11-9/1-11/4-11/11-4/9-11)

CONCIAURO-GARBATI 3-0 (11-4/11-8/11-4)

ARMANI-QUATRARO 1-3  (9-11/3-11/11-4/8.11)

CLASSIFICA

1 GARDEN HOTEL CADELBOSCO PUNTI 8

2  AON MILANO 7

3  VILLA  ROMANO’ 6

4 TECO CATTINA CORTEMAGGIORE 5

5RUNTHEOS BRESCIA 4

6 VITANUOVA MARCO POLO BRESCIA 3

7 MONTICHIARI 2

8 PREMIX  S.POLO DI TORRILE PARMA 0

SERIE C1

TECO METE CORTEMAGGIORE – CUS BERGAMO 5-2

SAZONOV-TRIPOV 3-0 (11-7/11-7/11-9)

CALARCO-FALL 3-0 (11-7/11-3/11-8)

ELAAZRI-PUYU 2-3 ( 9-11/10-12/11-9/11-9/6-11)

ELAAZRI/SAZONV-PUYU/FALL 3-1 (11-9/6-11/12-10/11-8)

CALARCO-TRIKOV 3-0 (11-6/13-11/11-5)

SAZONOV-PUYU 3-1 (7-11/12-10/13-11/11-7)

ELAAZRI-FALL 1-3  (3-11/11-7/4-11/11-13)

CLASSIFICA

1 TECO METE CORTEMAGGIORE PUNTI 9

2 TREZZANO 6

3 CAREPHARM SARONNO 6

4VALLECAMONICA 5

5CUS BERGAMO 4

6  VISIONOTTICA PIEVE EMANUELE 4

7 OLIMPIA BERGAMO 2

8 SILVER LINING MILANO 0

 

SERIE REGIONALI 

SERIE D-1

TECO DEVOTI-OMIG REGGIO EMILIA 2-5

SERIE D-2

TECO COSTANTINI-VITTORIO LONGI PARMA 5-2

SERIE D-3 GIRONE  A

TECO-QUOTING 24-LUNARDINI S.POLO DI TORRILE 5-2

SERIE  D-3 GIRONE  B

TECO-PREMIX S.POLO DI TORRILE 3-4