Tennistavolo Cortemaggiore: ko di misura in B2, successo e primato in C1
I risultati del club magiostrino nei campionati a squadre
Dopo l’interruzione per lasciare spazio alle competizioni individuali, riprendono i campionati a squadre di tennistavolo: nella terza giornata una sconfitta e una vittoria per le formazioni della Teco Cortemaggiore impegnate in Serie B2 e C1. In B2 un ko che brucia contro Aon Milano, formazione che punta alla vittoria del campionato: i magiostrini escono sconfitti per 4-3, portando comunque a casa un punto in classifica. Bel successo invece in C1, un netto 5-2 sul Cus Bergamo che fa volare il Cortemaggiore al primo posto solitario in classifica a punteggio pieno.
SERIE B2
TECO CATTINA CORTEMAGGIORE-AON MILANO 3-4
MILZA-GARBATI 3-0 (11-6/11-8/12-10)
ARMANI L-DELARAICO 3-0 (8-11/8-11/7-11)
CONCIAURO-QUATRARO 3-1 (11-6/4-11/11-9/11-4)
CONCIAURO/ARMANI-DELARAICO/QUATRARO 1-3 (8-11/13-11/13-15/5-11)
MILZA-DELARAICO 2-3 (11-9/1-11/4-11/11-4/9-11)
CONCIAURO-GARBATI 3-0 (11-4/11-8/11-4)
ARMANI-QUATRARO 1-3 (9-11/3-11/11-4/8.11)
CLASSIFICA
1 GARDEN HOTEL CADELBOSCO PUNTI 8
2 AON MILANO 7
3 VILLA ROMANO’ 6
4 TECO CATTINA CORTEMAGGIORE 5
5RUNTHEOS BRESCIA 4
6 VITANUOVA MARCO POLO BRESCIA 3
7 MONTICHIARI 2
8 PREMIX S.POLO DI TORRILE PARMA 0
SERIE C1
TECO METE CORTEMAGGIORE – CUS BERGAMO 5-2
SAZONOV-TRIPOV 3-0 (11-7/11-7/11-9)
CALARCO-FALL 3-0 (11-7/11-3/11-8)
ELAAZRI-PUYU 2-3 ( 9-11/10-12/11-9/11-9/6-11)
ELAAZRI/SAZONV-PUYU/FALL 3-1 (11-9/6-11/12-10/11-8)
CALARCO-TRIKOV 3-0 (11-6/13-11/11-5)
SAZONOV-PUYU 3-1 (7-11/12-10/13-11/11-7)
ELAAZRI-FALL 1-3 (3-11/11-7/4-11/11-13)
CLASSIFICA
1 TECO METE CORTEMAGGIORE PUNTI 9
2 TREZZANO 6
3 CAREPHARM SARONNO 6
4VALLECAMONICA 5
5CUS BERGAMO 4
6 VISIONOTTICA PIEVE EMANUELE 4
7 OLIMPIA BERGAMO 2
8 SILVER LINING MILANO 0
SERIE REGIONALI
SERIE D-1
TECO DEVOTI-OMIG REGGIO EMILIA 2-5
SERIE D-2
TECO COSTANTINI-VITTORIO LONGI PARMA 5-2
SERIE D-3 GIRONE A
TECO-QUOTING 24-LUNARDINI S.POLO DI TORRILE 5-2
SERIE D-3 GIRONE B
TECO-PREMIX S.POLO DI TORRILE 3-4