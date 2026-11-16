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Tennistavolo: due vittorie per la Vittorino in Serie D

16 novembre 2026 | 11:35
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di Redazione

Redazione

Tennistavolo: due vittorie per la Vittorino in Serie D

Nel complesso, quindi, un turno di campionato che conferma l’impegno del Tennistavolo Vittorino da Feltre sia sul fronte dei risultati

Si è chiusa con un bilancio di due vittorie, per la Vittorino da Feltre, la quarta giornata del girone d’andata dei campionati regionali di tennistavolo a squadre di Serie D. In Serie D1, la formazione guidata da Nicola Salento è stata sconfitta per 6-1 dall’AS Città dei Ragazzi TT Modena. L’unico punto della squadra biancorossa è stato messo a segno da Silvio Carnevale, vittorioso nel confronto contro Benetti. La formazione biancorossa continua a puntare anche sulla crescita delle proprie giovani promesse del settore giova-nile come Colla, Perazzi e Milani.

Doppio successo, invece, in Serie D2. La Zazzi Impianti Vittorino da Feltre ha infatti supe-rato il Tennistavolo Valnure per 5-2, grazie alle doppiette messe a segno da Michelle Wong e Natalia Solis e al punto decisivo firmato da Tommaso Rizzi, che ha permnesso di portare in dote alla Vittorino tutti e tre i punti in palio. Vittoria ancora più netta, sempre in Serie D2, per l’Esi Piacenza Vittorino, che si è imposta per 7-0 contro la Virtus Casalgran-de. Protagonisti principali della vittoria Pierangelo Dadda e Filippo Bersani, entrambi au-tori di una doppietta, insieme ai punti di Marco Bove e Marco Cristalli. A completare il suc-cesso anche la vittoria del doppio composto da Cristalli e Bersani.

In Serie D3, turno di riposo per l’Agriturismo Poggio Caminata Vittorino da Feltre, mentre la Vittorino Nuova Ce.As.Car Psistem è stata sconfitta per 6-1 dalla Dinamis Top Solid. L’unico puntobiancorosso della partita è stato conquistato da Luca Vinciguerra. Le due formazioni rappresentano anche un importante spazio di crescita per numerosi giovani del vivaio, tra cui Cantarelli, Vitaliano, Bernini, Scatola e Garilli. Nel complesso, quindi, un turno di campionato che conferma l’impegno del Tennistavolo Vittorino da Feltre sia sul fronte dei risultati, sia nella valorizzazione dei giovani atleti e nella crescita del movimento societario.

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