Tennistavolo: la Teco torna al successo in B2, in C1 quinta vittoria e primato solitario
Doppio successo per il club magiostrino nella quinta giornata dei campionati a squadre
Doppio successo in serie B2 e C1 per la Teco Cortemaggiore nella quinta giornata dei campionati a squadre di tennistavolo. In B2, dopo tre incontri persi sul filo di lana, è arrivato un netto successo per la Teco Cattina sul Rutheons Brescia. Prova convincente – e risultato mai in discussione – da parte dei magiostrini: molto bene tutti i singolari, mentre nel doppio arriva la quinta vittoria consecutiva per il duo Conciauro-Armani. Bel successo anche in C1, al termine di un incontro equilibrato solo nella prima parte: sul 2-2 il Corte accelera e ottiene una meritata vittoria. Da segnalare il rientro di Simone Dernini: dopo un anno di stop per infortunio, l’esperto pongista fa il pieno e il Cortemaggiore allunga in testa solitario.
SERIE B2 MASCHILE NAZIONALE
RUTHEONS BRESCIA-TECO CATTINA CORTEMAGGIORE 1-6
BRUNI-CONCIAURO 1-3 (6-11/11-8/4-11/9-11)
PORTERI-MILZA 1-3 (11-9/8-11/8-11/7-11)
APARO-ARMANI 3-2 (6-11/11-2/11-7/10-12/11-3)
APARO-BRUNI/CONCIAURO-ARMANI 0-3 (7-11/6-11/7-11)
BRUNI-MILZA 1-3 (1-11/11-5/12-14/8-11)
APARO-CONCIAURO 1-3 (8-11/17-15/5-11/8-11)
PORTERI-ARMANI 1-3 (5-11/11-8/4-11/8-11)
CLASSIFICA
1 AON MILANO PUNTI 13
2 GARDEN HOTEL ARSENAL RE 11
3 TECO CATTINA CORTEMAGGIORE 9
4 VILLA ROMANO’ CO 8
5 VITANUOVA MARCO POLO 8
6 RUTHEONS BRESCIA 6
7 MONTICHIARI 4
8 PREMIX S.POLO TORRILE PR 0
SERIE C-1 MASCHILE NAZIONALE
SARONNO CAREPHARM-TECO METE CORTEMAGGIORE 2-5
BUTTI -ELAAZRI 3-1 (16-4/11-5/7-11/11-8)
MONTI-SAZONOV 0-3 (5-11/11-13/3-11)
BERTONI-DERNINI 0-3 (6-11/5-11/5-11)
BUTTI-BERTONI / SAZONOV-ELAAZRI 3-1 (6-11/8-11/9-11/11-5)
BUTTI-SAZONOV 0-3 (5-11/8-11/8-11)
BERTONI-ELAAZRI 1-3 (4-11/9-11/11-4/11-13)
MONTI-DERNINI 0-3 (6-11/7-11/4-11)
CLASSIFICA
1 TECO METE CORTEMAGGIORE PUNTI 15
2 TREZZANO 9
3 CUS BERGAMO 9
4 VALLECAMONICA 8
5 SARONNO CAREPHARM 7
6 OLIMPIA BERGAMO 7
7 VISONOTTICA PIEVE EMANUELE 5
8 SILVER LINING MILANO 0
SERIE REGIONALI
SERIE D-1
BANDINI MODENA-TECO DEVOTI 5-2
SERIE D-2
FORLINI SALSOMAGGIORE-TECO COSTANTINI 4-3
SERIE D-3 – GIRONE A
CARTABELLOTTA SALSOMAGGIORE-TECO QUOTING 24 CORTEMAGGIORE 1-6
SERIE D-3 – GIRONE B
CDR MODENA- TECO 2-5