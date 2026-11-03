Tennistavolo, Perazzi (Vittorino) in evidenza a S. Felice sul Panaro

TENNISTAVOLO: PERAZZI IN EVIDENZA AGLI OPEN DI SAN FELICE SUL PANARO – Buoni risultati complessivi per gli atleti della squadra di tennistavolo della Vittorino da Feltre di Piacenza, impegnati nei giorni scorsi agli Open di San Felice sul Panaro, in provincia di Modena. Nell’Open 4, riservato agli atleti dalla posizione 1201 alla 4000 del ranking, il giovane biancorosso Attilio Perazzi ha conquistato il passaggio del girone grazie alle vittorie ottenute per 3-0 a danno di Laura Gusmeroli e per 3-2 nei confronti di Alessandro Monica, cedendo poi per 3-1 a cospetto di Andrea Allegri. Nel successivo tabellone eliminatorio, Perazzi ha superato brillantemente Balbay Irem per 3-1, fermandosi poi contro Vittoria Carafoli, una sconfitta che ha sbarrato all’atleta della Vittorino l’accesso alla semifinale e la possibilità di ambire a una meritata medaglia.

Nello stesso torneo, Tommaso Colla, Davide Milani e Marco Bove non sono invece riusciti a superare la fase a gironi. Colla ha ottenuto una netta vittoria per 3-1 contro Vincenzo Peri, mentre Milani e Bove, inseriti nello stesso girone, hanno entrambi chiuso con una vittoria: Milani ha superato Bove per 3-1, mentre Bove si è imposto contro Ettore Carota per 3-2. Nell’Open 6, riservato agli atleti dalla posizione da 6201 in poi, Luca Vinciguerra ha chiuso al secondo posto il proprio girone, con due vittorie: un netto 3-1 a danno di Nicole Mandurino e successiva vittoria con identico punteggio finale (3-1) nei confronti di Nicola Cannizzaro. Nel successivo tabellone eliminatorio, invece, Vinciguerra è stato sconfitto da Alessandro Calzolari (3-0 il risultato finale).