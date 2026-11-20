Tenta di rubare una bottiglia di liquore al supermercato e colpisce con una testata un addetto alla vigilanza, arrestato dalla polizia locale di Piacenza. Il fatto è avvenuto intorno alle ore 15 del 20 novembre dopo la segnalazione di un dipendente per la presenza di una persona in forte stato di agitazione all’interno di un supermercato di via Conciliazione. Secondo quanto ricostruito, l’uomo, di nazionalità straniera, che poco prima aveva sottratto una bottiglia di liquore dagli scaffali, era già stato fermato da tre dipendenti del punto vendita, con i quali aveva ingaggiato una colluttazione nel corso della quale uno degli addetti è stato colpito con una testata.

All’arrivo sul posto, gli operatori della polizia locale hanno preso in consegna l’uomo, che ha continuato a mantenere un atteggiamento fortemente agitato e aggressivo. Gli agenti hanno così provveduto a bloccarlo definitivamente e ad ammanettarlo in sicurezza. Sul luogo dell’intervento sono arrivate anche pattuglie della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, a supporto della gestione operativa e il ripristino della tranquillità nell’area. Dopo essere stato tratto in arresto dalla polizia locale, l’uomo ha riferito di accusare un malore ed è stato quindi trasportato in ambulanza presso il pronto soccorso per gli accertamenti sanitari del caso, prima dei successivi adempimenti di rito. L’uomo ha poi rifiutato le cure ed è stato posto sotto arresto dalla polizia locale.