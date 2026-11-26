Tentativo di effrazione ai danni dell’Ufficio Verbali della Polizia Locale: nella serata di mercoledì 25 novembre, ignoti utilizzando un oggetto contundente hanno tentato di sfondare la porta a vetri dell’ufficio Verbali della Polizia Locale di Piacenza, in via Rio Farnese. Fallito il tentativo, i malintenzionati si sono allontanati senza lasciare tracce utili alla loro individuazione. Il danneggiamento è stato scoperto la mattina successiva, al momento dell’ingresso in servizio degli agenti. L’episodio non era stato rilevato neppure dalle pattuglie che transitano regolarmente nella zona. Sono attualmente al vaglio della Polizia Locale le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, nella speranza di poter risalire agli autori del gesto.