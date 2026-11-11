Tiziano Chiapelli e Michele Di Toro: al Milestone il jazz si fa ponte tra mondi musicali

Due percorsi musicali distinti, due personalità artistiche e la voglia di incontrarsi attraverso il linguaggio della musica. Sabato 14 novembre alle ore 21.30, il palco del Milestone Live Club ospita il fisarmonicista Tiziano Chiapelli e il pianista Michele Di Toro con Trait d’union, un progetto che nasce dall’incontro tra il fisarmonicista emiliano e il pianista abruzzese e che trova proprio nel dialogo la sua ragione d’essere. Il titolo, che in francese significa “elemento di congiunzione”, suggerisce la direzione del progetto: costruire un collegamento tra esperienze, sensibilità e riferimenti culturali differenti, lasciando che siano gli strumenti e la creatività dei due musicisti a trovare un terreno comune. La fisarmonica e il pianoforte diventano così le voci di un confronto aperto, nel quale il jazz offre spazio all’ascolto reciproco, alla ricerca sonora e all’incontro tra linguaggi.

Tiziano Chiapelli è un fisarmonicista eclettico, con un percorso che attraversa jazz, tango e musica classica. Formatosi anche con musicisti come Gianni Coscia e Iller Pattaccini, ha approfondito l’improvvisazione jazzistica con Thad Jones e l’armonia con Phil Bailey. Vincitore di diversi concorsi internazionali, ha portato la propria musica in festival e rassegne in Italia e all’estero, collaborando con artisti di ambiti diversi. La sua attività testimonia le possibilità espressive della fisarmonica, strumento capace di muoversi tra tradizione e sperimentazione. Michele Di Toro, pianista originario dell’Abruzzo, si è diplomato con il massimo dei voti, la lode e la menzione speciale al Conservatorio “Luisa D’Annunzio” di Pescara, perfezionandosi poi all’École Normale de Musique Alfred Cortot di Parigi e studiando jazz ai Civici Corsi di Milano. Vincitore del Premio Friedrich Gulda per pianisti jazz e segnalato al Concorso Internazionale Martial Solal di Parigi, ha sviluppato un linguaggio personale nel quale la preparazione classica si intreccia con il jazz, l’improvvisazione e una particolare attenzione alla melodia. La sua attività concertistica lo ha portato a esibirsi in importanti festival e sale da concerto in Italia e all’estero.

Con Trait d’union, i due musicisti mettono in comune queste esperienze, dando vita a un incontro nel quale la varietà delle rispettive influenze diventa una risorsa espressiva. Un concerto che invita ad ascoltare la musica come spazio di relazione, capace di superare confini geografici e stilistici per dare forma a un dialogo nuovo.