“Pierino e il lupo”, torna a Piacenza la nuova creazione 2026 di Teatro Gioco Vita

Dopo le anteprime del marzo scorso, torna a Piacenza nella versione ormai definitiva la nuova creazione 2026 di Teatro Gioco Vita “Pierino e il lupo”, uno spettacolo ispirato alla celebre opera di Sergej Prokof’ev riletta con il teatro d’ombre e l’impiego di nuove tecnologie. In scena Sebastian Pasten, la scrittura scenica, la regia e le animazioni digitali sono di Marco Ferro, che firma anche l’ideazione ombre insieme a Nicoletta Garioni.

Dopo il debutto nazionale al Festival Segnali di Milano l’8 maggio, arriva al Teatro Filodrammatici per le famiglie e le scuole, inaugurando le stagioni 2026/2027 di teatro ragazzi di Teatro Gioco Vita, curate da Simona Rossi e organizzate dal centro di produzione teatrale diretto da Diego Maj e Jacopo Maj con Fondazione Teatri di Piacenza, la collaborazione la collaborazione dell’Associazione Amici del Teatro Gioco Vita e il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano. Appuntamento domenica 8 novembre alle ore 16.30 per la Rassegna “A teatro con mamma e papà”, repliche lunedì 9 e martedì 10 novembre sempre alle ore 10 per le scuole dell’infanzia e primarie nel cartellone della Rassegna “Salt’in Banco”.

Uno spettacolo in cui musica, ombre e immagini danno vita a una storia capace di coinvolgere lo spettatore e trasformare l’ascolto in un viaggio di fantasia, scoperta e partecipazione. Disegni e scene sono di Nicoletta Garioni, le sagome di Federica Ferrari, il progetto sonoro di Paolo Codognola, i costumi di Erilù Ghidotti e il disegno luci e videomapping di Anna Adorno. Quando il grande compositore Sergej Prokof’ev ha creato “Pierino e il lupo” aveva un desiderio: rendere accessibile ai bambini la musica orchestrale. Raccontando una storia semplice e avventurosa ha dato vita a ogni personaggio attraverso il suono di un preciso strumento musicale, permettendo così di riconoscere la “voce” dei vari protagonisti. Lo spettatore viene coinvolto in un gioco emozionante nel quale può seguire i momenti della storia grazie ai differenti temi e ritmi che ne scandiscono la narrazione. Nel tempo, “Pierino e il Lupo” è diventato un manuale musicale universale e, come ogni classico, continua a parlare a generazioni diverse e a stimolare riflessioni sul rapporto tra parola, musica e immagine. La musica non si limita ad accompagnare ciò che accade, ma diventa il cuore stesso del racconto: guida l’ascolto, suggerisce atmosfere e rende riconoscibili i personaggi e le loro azioni.

«Noi di Teatro Gioco Vita – spiegano Marco Ferro e Nicoletta Garioni – siamo partiti proprio da qui e ci siamo fatti una domanda: come possiamo rendere “visibile” il suono? La nostra risposta nasce dal linguaggio teatrale che ci è proprio: quello delle figure, delle ombre e delle immagini multimediali. Aggiungendo il teatro d’ombre e l’impiego di nuove tecnologie al dispositivo musicale e narrativo dell’opera, abbiamo cercato di dare forma e corpo alla musica, lasciando che suoni e immagini si incontrassero per raccontare insieme la storia». «È un posto pericoloso. Se dal bosco uscisse un lupo, cosa faresti?» È il nonno a rivolgersi a Pierino con queste parole, mentre la musica e le immagini accompagnano il susseguirsi della vicenda. Da questa domanda, carica di un presagio e di un invito all’immaginazione, la vicenda si sviluppa davanti agli occhi e all’ascolto dello spettatore. Personaggi, suoni e immagini entrano così in dialogo, mentre le ombre accompagnano il susseguirsi degli eventi e trasformano la musica in uno spazio da attraversare, guardare e ascoltare.

Teatro Gioco Vita_TEATRO RAGAZZI 2026/2027

(responsabile progetti teatro ragazzi, teatro scuola e formazione Simona Rossi)

Teatro Gioco Vita

Fondazione Teatri di Piacenza

con il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano

con il contributo di MIC e Regione Emilia-Romagna

in collaborazione con Associazione Amici del Teatro Gioco Vita

Teatro Filodrammatici

• Domenica 8 novembre – ore 16.30

A TEATRO CON MAMMA E PAPÀ Rassegna di teatro per le famiglie

• Lunedì 9 e martedì 10 novembre – ore 10

SALT’IN BANCO Rassegna di teatro scuola

Teatro Gioco Vita

PIERINO E IL LUPO – Dalla fiaba musicale di Sergej Prokof’ev

scrittura scenica e regia Marco Ferro

ideazione ombre Marco Ferro, Nicoletta Garioni

con Sebastian Pasten

disegni e scena Nicoletta Garioni

sagome Federica Ferrari, Nicoletta Garioni

progetto sonoro Paolo Codognola

costumi Erilù Ghidotti

cura dei movimenti Valeria Sacco

disegno luci e videomapping Anna Adorno

animazioni digitali Marco Ferro

luci e fonica Rossella Corna / Caterina Piotti

realizzazione scene Giovanni Mutti

CREAZIONE 2026

pubblico: da 4 anni | teatro d’attore, musica, ombre e immagini

durata 50’

INFORMAZIONI

A TEATRO CON MAMMA E PAPÀ

Under 15: euro 8 intero, euro 7 ridotto fratelli/sorelle (fino a 3 anni ingresso gratuito, senza posto a sedere)

Giovani/adulti: euro 10 intero, euro 9 ridotto nonni/nonne

Prevendita: biglietteria di Teatro Gioco Vita (via San Siro 9, Piacenza – tel. 0523.315578 – info@teatrogiocovita.it;

biglietteria@teatrogiocovita.it), orari di apertura martedì, mercoledì e venerdì ore 10-14, giovedì ore 10-16. Vendita online su vivaticket. Il giorno dello spettacolo la biglietteria funziona unicamente nella sede della rappresentazione a partire dalle ore 15.30

(Teatro Filodrammatici, via Santa Franca 33, tel. 0523.315578).