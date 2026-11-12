Torna il Ferriere Trail Festival con tre percorsi rinnovati: via alle iscrizioni
Un’edizione che si presenta con grandi novità: appuntamento il 14 e 15 maggio 2027
Aprono venerdì 13 novembre le iscrizioni al Ferriere Trail Festival 2027, in programma il 14 e 15 maggio a Ferriere (Piacenza). Un’edizione che si presenta con grandi novità, a partire dal restyling del logo, e tre percorsi completamente rinnovati, per scoprire il territorio della Val Nure attraverso nuove sfide e nuovi sentieri. Gli organizzatori di Up&Down Piacenza Natural ASD sono già al lavoro per offrire agli appassionati un altro fine settimana di sport e natura nel cuore dell’Appennino emiliano. A fare da filo conduttore sarà ancora il legame con un territorio selvaggio e spettacolare, da vivere passo dopo passo.
La gara “regina” sarà il Three Valleys Grand Tour (TVGT): 90 km con 5.000 metri di dislivello positivo, con partenza alle 23 di venerdì 14 maggio. Una sfida che comincerà di notte, e che vedrà gli atleti impegnati sulle montagne più alte del territorio. Sabato 15 maggio toccherà alle altre due distanze. Alle 8 scatterà Alta Val Nure Best Of (AVN), con 46 km e 2.600 metri di dislivello positivo: il meglio dei sentieri della Val Nure per un trail spettacolare. Alle 10 sarà invece la volta di Canadello Rocconi Ferriere (CRF), che proporrà 18 km e 1.000 metri di dislivello positivo: in relativamente pochi km saranno concentrate tutte le emozioni delle distanze più lunghe.
Le iscrizioni a tutte le distanze apriranno venerdì 13 novembre 2026 su wedosport.net. Per seguire gli aggiornamenti è possibile consultare il sito ferrieretrailfestival.it e i canali social della manifestazione.