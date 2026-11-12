Torna il Ferriere Trail Festival con tre percorsi rinnovati: via alle iscrizioni

Aprono venerdì 13 novembre le iscrizioni al Ferriere Trail Festival 2027, in programma il 14 e 15 maggio a Ferriere (Piacenza). Un’edizione che si presenta con grandi novità, a partire dal restyling del logo, e tre percorsi completamente rinnovati, per scoprire il territorio della Val Nure attraverso nuove sfide e nuovi sentieri. Gli organizzatori di Up&Down Piacenza Natural ASD sono già al lavoro per offrire agli appassionati un altro fine settimana di sport e natura nel cuore dell’Appennino emiliano. A fare da filo conduttore sarà ancora il legame con un territorio selvaggio e spettacolare, da vivere passo dopo passo.