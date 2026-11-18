C’è un angolo d’Italia, lassù nell’Alto Appennino piacentino, dove le valli si stringono e i paesi sembrano aggrappati alla montagna come ricordi. È un territorio che conosce lo spopolamento, che ha visto partire generazioni intere, e che proprio per questo sa dire cose che le città non sanno più dire. È da qui che nasce il Premio Letterario Nazionale «Penne dell’Appennino», ideato dal Comune di Farini con il patrocinio della Provincia di Piacenza e in collaborazione con l’Associazione Muselunghe APS: non un concorso qualsiasi, ma un atto d’amore verso una terra e verso chi la racconta.

La prima edizione ha segnato un successo vero e proprio. Le opere presentate hanno colpito per qualità e intensità, e tra i momenti più significativi della rassegna legata al premio ci sono stati la giornata delle danze popolari e l’incontro letterario «Dall’Alta Valnure al Kentucky», scelto proprio per definire l’asprezza e al tempo stesso la bellezza di questa terra. La cerimonia di premiazione, che si è tenuta nella sala del Consiglio Comunale di Farini, ha unito letteratura e territorio, con la partecipazione degli agriturismi, dei ristoratori e degli alimentari locali, i prodotti tipici dell’Alta Valnure protagonisti di un abbraccio collettivo. Un territorio fatto di montagne e di natura, di sentieri di trekking che attraversano boschi e crinali, e del Nure, quel torrente che sa essere bellissimo nei suoi giochi d’acqua, ma che può anche essere terribile, come ha dimostrato l’alluvione di dieci anni fa. Una terra che non si dimentica.

La seconda edizione amplia e consolida il progetto, con quattro sezioni: Sezione 1, racconti inediti, tema natura, montagna, Appennini, massimo 5 cartelle; Sezione 2, libri editi; Sezione 3, Under 25; Sezione 4, Premio Unico Speciale Georges Cogny, alla memoria del celebre chef valnurese d’adozione, dedicato alle opere sulla cucina appenninica. La partecipazione è completamente gratuita, per autrici e autori di qualsiasi età e residenza, in italiano o in lingua straniera con traduzione allegata. È ammessa la partecipazione a più sezioni, con una sola opera per sezione. I premi: al primo classificato, 300 euro e un soggiorno in un agriturismo dell’Alta Valnure; al secondo classificato, 200 euro e una degustazione di prodotti tipici; al terzo classificato, 100 euro, con targhe e diplomi. Il Premio speciale Cogny assegna invece un libro di legno d’artista dell’Appennino Piacentino e una cena per due in un ristorante diretto da uno chef allievo del grande Georges Cogny.

La Giuria è presieduta da Elisa Malacalza, vice caporedattore de La Libertà. Ne fanno parte la direttrice artistica Giusy Càfari Panìco, scrittrice e drammaturga; il giornalista Filippo Mulazzi; la scrittrice Martina Picca, che presiede in particolare le sezioni Under 25 e Georges Cogny; l’autrice, scrittrice e poetessa Daniela Quieti; e la libraia Raffaella Lezoli. Il giudizio è insindacabile.

Un ricordo speciale va a Pino Farinotti, che ha presieduto la prima edizione: celebre critico cinematografico, purtroppo scomparso da poco, originario proprio dell’Alta Valnure. Lo ricorderemo durante la cerimonia di premiazione.