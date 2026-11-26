Da lunedì 30 novembre un grande anticiclone si allungherà dall’Europa occidentale fino alla Scandinavia. Sul suo fianco orientale scenderà aria fredda dalla Russia verso i Balcani, e l’Italia resterà proprio sul confine tra il mite dell’Ovest e il freddo dell’Est. Per avere neve a quote basse servono due ingredienti insieme: aria fredda e precipitazioni. Nella prima settimana di dicembre il freddo arriverà soprattutto asciutto. Il quadro potrebbe cambiare verso l’Immacolata: una depressione tra il Tirreno meridionale e lo Ionio, richiamerebbe l’aria fredda dei Balcani verso il Centro-Sud e impatterebbe con l’aria umida del Mediterraneo.

Dopo le piogge di questi giorni, da venerdì 27 novembre un robusto anticiclone si allungherà sull’Italia e potrebbe restare al suo posto fino all’8 dicembre. Al Nord il cielo sarà spesso sereno, vento quasi assente e nessuna pioggia per molti giorni, perfetto per le gelate in pianura. Le notti sono lunghe e il terreno ha tutto il tempo di disperdere il calore accumulato. L’aria fredda, più pesante, scivolerà verso il basso e si fermerà sul fondo della Pianura Padana come l’acqua in una conca. Il Friuli-Venezia Giulia, più vicino all’aria fredda, sarà la zona più esposta, nelle prime giornate di dicembre farà più freddo in città che in montagna. È l’inversione termica, cioè l’aria mite che resta in quota e fa da coperchio a quella fredda della pianura. Già lunedì 30 novembre e martedì 1° dicembre, di giorno, le Alpi risulteranno da 4° a 8° sopra la media, mentre la pianura resterà nella norma. La mancanza di vento e di piogge farà peggiorare la qualità dell’aria nelle nostre città.

Le prime albe fredde arriveranno nel fine settimana in Piemonte e Valle d’Aosta, in estensione a Lombardia occidentale ed Emilia con gelo quasi certo a Cuneo e Aosta già a partire da sabato 28 novembre. Da martedì 1° dicembre il gelo all’alba dovrebbe raggiungere varie città di pianura: Udine, Torino, Milano, Bologna, Pavia, Piacenza, Venezia. Il momento più freddo sarà prima dell’alba, con valori leggermente sottozero, più bassi nelle periferie e nelle campagne. Le giornate più fredde dovrebbero essere mercoledì 2 e giovedì 3 dicembre. Di giorno il sole porterà le massime tra 5° e 9°, ma con poco vento la sensazione al mattino sarà pungente: brina sui campi e sui parabrezza.

VENERDÌ 27 NOVEMBRE – Tempo ancora instabile, piogge al centro e al Sud. Più schiarite al Nord-Ovest. fine delle piogge al Nord-Est, inizio del lungo periodo asciutto



SABATO 28 E DOMENICA 29 NOVEMBRE – Sabato 28: piogge sull’Adriatico centro-meridionale e sul Sud tirrenico, neve sull’Appennino centrale oltre i 900-1.200m. Sole al Nord, ma clima più freddo, con un calo di 3-5°. Anticiclone in rinforzo, tempo asciutto quasi ovunque, primi venti freddi da nord-est sull’Adriatico, prime gelate in Piemonte e Valle d’Aosta, notti fresche altrove; montagna già più mite del normale.



LUNEDÌ 30 NOVEMBRE – Tempo asciutto ovunque, venti freddi da nord-est sull’Adriatico, gelate in Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia ed Emilia notti fresche altrove; Torino e Udine vicine allo zero all’alba Alessandria, Pavia, Piacenza; Alpi molto più miti del normale di giorno.



MARTEDÌ 01 DICEMBRE – Prime piogge in adriatico con neve in montagna, gelo all’alba a Udine, Torino, Milano, Piacenza, Pavia, Bologna…

IN DETTAGLIO a Piacenza tra venerdì 27 novembre e martedì 1° dicembre 2026, sarà caratterizzato da una fase stabile e asciutta, con un progressivo calo delle temperature notturne che scenderanno fino allo zero all’inizio della prossima settimana.

Venerdì 27 novembre: Giornata grigia con nubi basse e cielo molto nuvoloso al mattino e nel pomeriggio, accompagnata da locali schiarite in serata e temperature stazionarie tra 6° e 9°.

Sabato 28 e domenica 29 novembre: Il weekend trascorrerà all’insegna del tempo stabile e prevalentemente soleggiato. La serenità del cielo favorirà un deciso calo termico notturno, con le minime che scenderanno fino a 0° (con possibili locali gelate o brinate all’alba di domenica).

Lunedì 30 novembre e martedì 1° dicembre: L’inizio della prossima settimana manterrà condizioni asciutte con cielo poco nuvoloso o attraversato da velature sparse. Il clima resterà tipicamente invernale, con minime prossime allo zero e massime intorno agli 8°.

Stefano Cavanna