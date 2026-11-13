Torna sabato la Colletta Alimentare: i supermercati che partecipano nel piacentino
Lo scorso anno nella nostra provincia sono state raccolte 57 tonnellate di alimenti, distribuiti a oltre 4000 persone attraverso 21 associazioni caritatevoli
Sabato 14 novembre torna anche in provincia di Piacenza la Colletta Alimentare, promossa da Banco Alimentare ETS. Ricorda Marco Piuri, presidente della Fondazione Banco Alimentare ETS, “La Colletta fa esattamente questo: permette a ciascuno di accorgersi che c’è una persona accanto a me, un volto che forse non conosco, ma che ha bisogno della mia attenzione. E in quel gesto, anche piccolo, ciò che era ‘mio’ diventa qualcosa da condividere, senza aspettarsi nulla in cambio. È così che la pace può cominciare proprio dalla busta della spesa”.
L’anno scorso, a Piacenza, sono state raccolte 57 tonnellate di alimenti, distribuiti a oltre 4000 assistiti attraverso le 21 Associazioni Caritatevoli accreditate con Banco Alimentare. Quest’anno, il 14 novembre, saranno attivati nel piacentino 54 supermercati (ai quali si aggiungono una serie di piccoli alimentari dell’Alta Valdarda) dove saranno riconoscibili i volontari dalla pettorina arancione che inviteranno ad acquistare prodotti a lunga conservazione. La Colletta è la più grande occasione durante l’anno di compiere un gesto di carità, un gesto gratuito, che ha un grande valore per chi riceve cibo ma anche per chi aiuta quel giorno. Secondo i dati dell’ISTAT risulta che una fascia importante di povertà sia tra i giovani. Per questo si è deciso di inserire una nuova voce: colazione e merenda dove confluiranno tutti quegli alimenti a lunga conservazione utili allo scopo. Monoporzioni di taralli, succhi, brioche, caffè, the, frutta secca, cereali, muesli ecc…Rimangono le solite categorie degli anni passati: tonno o carne in scatola, passata, legumi o verdure in scatola, olio, omogeneizzati, alimenti per l’infanzia, pasta, riso, zucchero, latte e biscotti.
Gli alimenti raccolti sul nostro territorio verranno ritirati entro 10 giorni dalle associazioni piacentine convenzionate: Caritas parrocchiale S. Maria Assunta, Auser Carpaneto, Carrello Solidale, Caritas parrocchiale S. Giovanni Battista, Caritas parrocchiale S. Maria delle Grazie e S. Lorenzo, Associazione di volontariato Agape Odv, Istituto Sacra Famiglia, Caritas Parrocchiale S. Zenone, Banco di solidarietà della Cdo – Riccardo Pampuri, Associazione Isabella Bresegna Onlus, Chiesa Apostolica Piacenza, Associazione Famiglie Numerose Piacenza, Istituto Figlie Maria Santissima dell’Orto (Gianelline), Società Cooperativa Sociale Assofa, Fondazione autonoma Caritas Diocesana Piacenza – Bobbio, Aps Centro Cristiano Italia per Cristo, Miracle Assembly, Emporio Solidale Piacenza, Caritas parrocchiale S. Pietro Apostolo, Associazione New Hope Odv.
I supermercati che aderiscono all’iniziativa nel piacentino
CONAD
Alseno – Via Fratelli Cervi 138
BASKO
Borgonovo Val Tidone – Via Montanara
COOP
Borgonovo Val Tidone – Str. Mottaziana 12
EUROSPIN
Borgonovo Val Tidone – Via Castel S.Giovanni 7
COOP
Cadeo – SS9 187
COOP
Caorso – Via Duca degli Abruzzi 3
FAMILA
Caorso – Viale Orsola
FAMILA
Carpaneto Piacentino – Via G. C. Rossi 72
GULLIVER
Carpaneto Piacentino – Via G. C. Rossi 1
IN’S MERCATO
Carpaneto Piacentino – Piazza Oliveti 18
BASKO
Castel San Giovanni – Via E. Morselli 2b
COOP
Castel San Giovanni – Via Don Francesco Mazzocchi
EUROSPIN
Castel San Giovanni – Via E. Piacentina
FAMILA SUPERSTORE
Castel San Giovanni – Via Borgonovo 73
LIDL
Castel San Giovanni – Corso G. Matteotti 156
PENNY
Castel San Giovanni – Corso Giacomo Matteotti 117
CONAD SUPERSTORE
Castell’Arquato – Via Castellana
MD
Castell’Arquato – Via Guglielmo Marconi
ROSSETTO
Castelvetro Piacentino – S.S 10 CR/PC
COOP
Cortemaggiore – Via Firenze
CRAI
Cortemaggiore – Via Mattei 34
CONAD SUPERSTORE
Fiorenzuola d’Arda – Via Einstein ang. Via Cerlesi
COOP
Fiorenzuola d’Arda – Via John Fitzgerald Kennedy 2
GALASSIA
Fiorenzuola d’Arda – Via Friuli 1
COOP
Gragnano Trebbiense – Via Roma
COOP
Lugagnano Val d’Arda – Piazza Castellana
PICCOLI ALIMENTARI AGGREGATI
“MiniMarket” – Vernasca
“La Bottega del pane” – Vernasca
“Panificio Frati” – Lugagnano Val d’Arda
“La pagnotta” – Lugagnano Val d’Arda ”
Dolce e Salato” – Lugagnano Val d’Arda
COOP
Monticelli d’Ongina – Via Falasca 29
CONAD SUPERSTORE
Piacenza – Via Manifattura, 29121 Piacenza
ESSELUNGA
Piacenza – Via G. Manfredi 55C
EUROSPIN
Piacenza – Via Giorgio Perlasca 6
EUROSPIN
Piacenza – Str. Val Nure 16
ITALMARK
Piacenza – Via G. Manfredi 5
ESSELUNGA
Piacenza – Via della Conciliazione
SAPORI & DINTORNI STORE
Piacenza – Via XX Settembre 8
ALDI
Piacenza – Via Stradiotti 2
COOP
Piacenza – Via Martiri della Resistenza 10
MD
Piacenza – Via Emilia Pavese 46
CONAD SUPERSTORE
Piacenza – Via Grazia Deledda
COOP SUPERSTORE
Piacenza – Via Emilia Parmense 127
GALASSIA
Piacenza – Via L. Gorgni 20
LIDL
Piacenza – Strada Farnesiana
LIDL
Piacenza – Via Emilia Pavese
CONAD SUPERSTORE
Piacenza – Via Atleti Azzutti d’Italia 10/12
CONAD SUPERSTORE
Piacenza – Via Modonesi 6
GULLIVER
Pianello Val Tidone – Via Leonardo da Vinci 17
CONAD
Podenzano – Via Palmiro Togliatti 8
COOP
Podenzano – Via Roma 97/a
CONAD
Pontenure – Via E.Montale 9
COOP
Pontenure – Via Papa Giovanni XXIII 10
CONAD
Rivergaro – S.S. 45 ANG.ST. PROV.PER GOSSOLENGO
IL GIGANTE
Rottofreno – SS Emilia Pavese – Rottofreno – Loc Rottofreno
GULLIVER
San Giorgio Piacentino – Via Camillo Benso Conte di Cavour 3/B