Torna sabato la Colletta Alimentare: i supermercati che partecipano nel piacentino

Sabato 14 novembre torna anche in provincia di Piacenza la Colletta Alimentare , promossa da Banco Alimentare ETS . Ricorda Marco Piuri , presidente della Fondazione Banco Alimentare ETS , “La Colletta fa esattamente questo: permette a ciascuno di accorgersi che c’è una persona accanto a me, un volto che forse non conosco, ma che ha bisogno della mia attenzione. E in quel gesto, anche piccolo, ciò che era ‘mio’ diventa qualcosa da condividere, senza aspettarsi nulla in cambio. È così che la pace può cominciare proprio dalla busta della spesa”.

L’anno scorso, a Piacenza, sono state raccolte 57 tonnellate di alimenti, distribuiti a oltre 4000 assistiti attraverso le 21 Associazioni Caritatevoli accreditate con Banco Alimentare. Quest’anno, il 14 novembre, saranno attivati nel piacentino 54 supermercati (ai quali si aggiungono una serie di piccoli alimentari dell’Alta Valdarda) dove saranno riconoscibili i volontari dalla pettorina arancione che inviteranno ad acquistare prodotti a lunga conservazione. La Colletta è la più grande occasione durante l’anno di compiere un gesto di carità, un gesto gratuito, che ha un grande valore per chi riceve cibo ma anche per chi aiuta quel giorno. Secondo i dati dell’ISTAT risulta che una fascia importante di povertà sia tra i giovani. Per questo si è deciso di inserire una nuova voce: colazione e merenda dove confluiranno tutti quegli alimenti a lunga conservazione utili allo scopo. Monoporzioni di taralli, succhi, brioche, caffè, the, frutta secca, cereali, muesli ecc…Rimangono le solite categorie degli anni passati: tonno o carne in scatola, passata, legumi o verdure in scatola, olio, omogeneizzati, alimenti per l’infanzia, pasta, riso, zucchero, latte e biscotti.