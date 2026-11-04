Tortello selvatico e quaglia bosco: i giovani chef dell’alberghiero si sfidano alla Süppéra d’Argint
Torna la Süppéra d’Argint, manifestazione organizzata dall’Accademia della Cucina Piacentina, con una versione autunnale riservata agli chef di domani. A sfidarsi ai fornelli sono i ragazzi dell’ultimo anno dell’alberghiero al Raineri Marcora, che danno così prova non solo delle competenze acquisite a scuola, ma anche del loro estro e desiderio di sperimentare.
Nella serata del 2 novembre si sono sfidati Agata Rolleri e Pietro Biella, proponendo ai giudici rispettivamente un primo e un secondo. La ricetta di Agata è una rivisitazione di un classico piacentino, un ‘tortello selvatico’ servito con pasta fresca ai mirtilli, con un ripieno a base di carne di cervo e sempre mirtilli. Questi frutti di bosco sono stati poi la base anche di due salse di accompagnamento.
Pietro invece ha proposto ‘quaglia bosco e ciò che resta’, una ricetta che esalta i sapori autunnali, con la carne servita in due tagli – petto e cosce – accompagnata da una demiglace al Pampero, zucca caramellata all’aceto balsamico, e servita con pane di zucca fritto.
A chiudere il menù, con i piatti serviti da Filippo Lindi, sbrisolona e zabaione caldo preparati dai cuochi gentlemen dell’Accademia. I due giovani chef hanno poi risposto alle domande della giuria: Attilio Cò, Mauro Sangermani, Alberto Paganuzzi dell’Accademia della cucina piacentina, accompagnati dal segretario Matteo Balderacchi, Paola Pinotti (direttore PiacenzaSera) e Matteo Castignoli della Trattoria dell’Angelo. Ospiti della serata Lodovico Mazzoni, vice direttore generale della Banca di Piacenza e Martina Zeni del Centro culturale italo tedesco.