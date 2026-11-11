Tra documenti e curiosità, sabato porte aperte all’Archivio di Stato
Per l’occasione, gli spazi dell’Archivio ospiteranno alcune postazioni tematiche dedicate a differenti ambiti della ricerca storica e documentaria
Sabato 14 novembre, dalle ore 9.30 alle 12.30, l’Archivio di Stato di Piacenza apre eccezionalmente le proprie porte al pubblico con un’iniziativa dal titolo “In giro tra la storia. Documenti, inediti e curiosità”. Per l’occasione, gli spazi dell’Archivio ospiteranno alcune postazioni tematiche, vere e proprie «isole» dedicate a differenti ambiti della ricerca storica e documentaria. I visitatori potranno così avvicinarsi al mondo della genealogia e dei ruoli matricolari, scoprire i documenti falsi presenti negli archivi delle grandi famiglie e le testimonianze conservate nel Catasto e conoscere più da vicino il patrimonio documentario degli atti dei notai più antichi della nostra città.
Non si tratterà di visite guidate, ma di un’apertura straordinaria pensata per consentire a ciascuno di muoversi liberamente tra le diverse postazioni, soffermarsi sui documenti per soddisfare curiosità e magari scoprire nuovi percorsi di ricerca. Un’occasione per entrare in contatto con la storia attraverso le sue testimonianze dirette, lasciandosi guidare dalla curiosità e dal piacere della scoperta. L’ingresso è libero e gratuito.