Tra grandine e arcobaleni, novembre si presenta col maltempo

Forti raffiche di vento, con temporali improvvisi e grandinate in collina: novembre a Piacenza si presenta all’insegna del maltempo. Dopo l’allerta meteo diffusa nella mattinata dal servizio di Protezione Civile dell’Emilia Romagna per forte vento in Appennino , nel pomeriggio di domenica primo novembre il cielo si è rabbuiato di colpo, in città come nelle prime colline, tra la Valtrebbia e la Valluretta. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza rami pericolanti e alberi, una pianta caduta in via Abbondanza a Piacenza ha arrecato danni alle auto posteggiate nelle vicinanze.

La combinazione tra nuvole basse e sole ormai al tramonto ha creato un effetto suggestivo, con l’orizzonte che si è tinto di giallo ocra, per poi lasciare spazio a arcobaleni colorati. Il fronte temporalesco ha attraversato piuttosto rapidamente la nostra provincia con piogge e anche grandine. L’abbassamento delle temperature hanno permesso alla prima neve si stagione di fare la sua comparsa in montagna: nella foto sotto la nevicata improvvisa in Val Boreca, a Pej nel pomeriggio tardo di domenica.