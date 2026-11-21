L’atmosfera natalizia ha già fatto il suo ingresso alla biblioteca comunale di Gragnano Trebbiense. A dare il benvenuto ai visitatori, infatti, c’è una finestra addobbata a tema, frutto della fantasia e della manualità del gruppo delle “amiche dell’uncinetto”, una realtà tutta al femminile che da qualche tempo anima parte dello spazio comunale.

Ogni martedì e giovedì pomeriggio, per un paio d’ore, la biblioteca abbandona la sua consueta veste silenziosa e austera per trasformarsi in un vivace laboratorio di incontro, chiacchiere e creatività. Tra il ticchettio dei ferri, il profumo delle tisane calde e il gusto dei dolci fatti in casa, un gruppo di circa una quindicina di donne si ritrova per condividere una passione comune e trascorrere del tempo in compagnia.

L’iniziativa è nata quasi per caso dall’entusiasmo della signora Carmela, abilissima con l’uncinetto, e di un ristretto gruppo di amiche desiderose di imparare i segreti del mestiere. Con il passare delle settimane il passaparola ha funzionato e il gruppo si è rapidamente infoltito. Oggi, nonostante i numerosi impegni quotidiani e familiari — molte di loro sono anche giovani nonne — Mariuccia, Luciana, Elena, Paola, Valeria. Rosalba, Renza e le altre partecipanti non rinunciano a questo appuntamento fisso, trasformandolo in un prezioso momento di socialità e divertimento.

Un’energia positiva che ha subito conquistato anche il Comune, ben felice di aprire le porte della struttura pubblica a questa nuova realtà.

“Come Amministrazione abbiamo accolto immediatamente e con grande gioia la richiesta di uno spazio per favorire questi incontri – sottolinea la sindaca Patrizia Calza -. Sono momenti semplici di condivisione che favoriscono le relazioni sociali e combattono l’isolamento e la solitudine, fenomeni che stanno diventando seri problemi della nostra società. Inoltre, è bello far vivere quegli spazi pubblici che con impegno siamo riusciti a rendere fruibili e sempre più accoglienti. Ogni tanto anche noi amministratori passiamo a fare un saluto e non manca mai l’offerta di un buon dolce o di una bevanda casalinga”.