Una precedente edizione

Il 28 e 29 novembre il mondo fatto di fantasia, creatività e passione tornerà protagonista a Piacenza Expo con Piace Mattoncini, la grande manifestazione dedicata all’universo LEGO®, che quest’anno raddoppierà la superficie espositiva arrivando a occupare gli oltre 10.000 metri quadrati del Padiglione 1. Organizzato da Piacenza Bricks® in collaborazione con la società fieristica piacentina, l’evento proporrà due giornate con centinaia di costruzioni da ammirare, aree dove giocare liberamente, una ricca mostra-mercato dove trovare anche pezzi rari e da collezione, esperienze interattive ma anche il fascino del motorismo sportivo con Ferrari e Lamborghini in allestimento da corsa. Grazie alla presenza di CRM Motorsport, i visitatori potranno provare un simulatore di guida Lamborghini, per sperimentare le emozioni della pista.

Piace Mattoncini è stata presentata in una conferenza stampa da Fabio Maggi, Consigliere di Amministrazione di Piacenza Expo, e da Andrea Onesti, Presidente di Piacenza Bricks. “Dopo importanti fiere di alto profilo tecnico dedicate principalmente a operatori professionali, come Geofluid e Metal Materia – ha evidenziato Fabio Maggi – diamo spazio a un evento per il grande pubblico e in grado di offrire gioia e divertimento a visitatori di ogni età. Quella tra Piacenza Expo e Piacenza Bricks è una collaborazione ormai consolidata, capace di generare una manifestazione che cresce nei numeri e nei contenuti tanto che quest’anno, per la prima volta, Piace Mattoncini sarà allestita nel Padiglione 1 dedicato proprio ai grandi eventi fieristici”. Cuore della manifestazione resteranno le costruzioni realizzate dagli espositori, capaci di trasformare migliaia di piccoli mattoncini in mondi straordinari. Si potrà passeggiare idealmente tra le ambientazioni Disney, immergersi nella magia di Harry Potter, ritrovare i supereroi Marvel e DC, scoprire le avventure Ninjago e ammirare le grandi città LEGO®.

Non mancheranno riproduzioni di stadi di calcio e impianti sportivi, oltre a opere dedicate a temi molto diversi tra loro, come una significativa ricostruzione della strage di Capaci, che dimostra come i mattoncini possano diventare anche un modo originale per raccontare e ricordare la storia. Torneranno i meccanismi GBC, con nuovi moduli e ingegnosi sistemi per trasportare palline attraverso percorsi elaborati. E poi giochi interattivi come Clash Machine, Labyrinth e Pong, dove le costruzioni diventano protagoniste di vere e proprie sfide. “Ci saranno 185 espositori – ha precisato Andrea Onesti – un numero mai raggiunto così come quello dei tavoli con le realizzazioni che saranno più di 550. Una delle esperienze più curiose sarà quella che permetterà al pubblico di entrare virtualmente dentro alcuni scenari costruiti con i mattoncini, grazie ad appositi visori e alla tecnologia immersiva. I visitatori troveranno un’area di costruzione libera, spazi dove montare e smontare set LEGO®, una rampa per mettere alla prova le macchinine, una pista radiocomandata, attività creative con i DOTS e un’area dedicata ai mosaici”.