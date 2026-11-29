Trasferta amara per l’Italia Chef Piacenza che cede 72-68 nei minuti finali alla Virtus Medicina. Partenza decisa per i biancorossi con un Livelli ispirato: al 5’ Piacenza è a +4 (7-11). Medicina risponde colpo su colpo ma alla fine del primo quarto sono ancora gli ospiti a condurre di una lunghezza (19-20).

I padroni di casa aprono il terzo quarto con quattro triple consecutive che propiziano un parziale di 17-4 che porta i gialloneri al massimo vantaggio a +16 (53-37). 6 punti consecutivi di Pescatori e una tripla di Livelli rimettono tutto in discussione e alla fine del terzo quarto i ragazzi di coach Maioli sono nuovamente a contatto (53-48).

Sono ancora le triple di Livelli a spingere Piacenza fino al sorpasso sul 56-57 a metá dell’ultimo quarto.

La partita ora è equlibratissima, Medicina trova il guizzo per portarsi a +3 (68-65) a meno di un minuto dalla fine. Dall’altra parte Livelli fallisce la tripla dell’aggancio a 17 secondi dalla sirena finale e ai padroni di casa non resta che gestire il finale realizzando i tiri liberi decisivi sui falli sistematici dei biancorossi.

Finisce 72-68 in favore di Medicina con tanti rimpianti per l’Italia Chef che con una vittoria avrebbe potuto staccare Modena (sconfitta da CVD) in testa alla classifica.