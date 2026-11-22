Il River Decalacque si impone con il netto punteggio di 3-0, nella trasferta reggiana nei confronti della formazione locale del Maxima Audax Poviglio, confermandosi In testa alla classifica del campionato regionale di serie D. Nei due primi parziali non c’è stata storia: le padrone di casa, forse scese in campo con timore reverenziale nei confronti della capo-classifica, non hanno retto il confronto. Nel terzo parziale il match è stato più equilibrato e le piacentine se lo sono aggiudicate solamente negli ultimi scambi.

Mister Carbonetti opta per il seguente starting-six: diagonale Mozzi/Euclidi, bande Cappellini e Gionelli al centro Molinaroli e Rolleri ed infine Viaroli a presidiare la seconda linea. La partenza del RIVER è devastante: (0-8 – due ace di Cappellini, attacco di Euclidi, primo tempo di Rolleri e ben quattro errori locali); a questo punto l’incontro si fa più equilibrato con frequenti cambi palla (2-10, 3-12 e 6-14). Rolleri ed Euclidi danno un’ulteriore accelerata fissando il punteggio sul 8-18; il set prosegue senza particolari problemi per le ospiti (11-21 e 14-23). Ci pensa ancora la giovane Euclidi a chiudere il set con una diagonale vincente (14-25).

Si riparte e l’allenatore ospite mischia le carte inserendo in diagonale le sorelle Susanna e Beatrice Rocca e, inoltre, Pedrazzini al centro. La partenza è ancora di marca ospite (0-5 – due attacchi di Cappellini, un ace di Rocca S. e due errori ospiti); due ace di Riccò accorciano le distanze per le padrone di casa (3-5). Tre attacchi vincenti ed un muro per Beatrice Rocca uniti ad un ace di Pedrazzini permettono alle trebbiensi un ulteriore allungo (7-12); le ospiti non sazie mettono a segno un mini-break che di fatto decide il set (8-18 – errore al servizio locale, attacco di Rocca B., due attacchi di Cappellini, ace di Molinaroli ed errore in attacco locale). La formazione locale cerca di ridurre il divario (10-20 e 14-21), ma le ragazze del presidente Tiboni non si lasciano sfuggire l’occasione per portare a casa il secondo set con un attacco di Boiardi (16-25).

Nel terzo parziale mister Carbonetti cambia ulteriormente la formazione: diagonale Mozzi ed Euclidi, in banda Cappellini e la giovane Basile ed infine al centro Rolleri e Pedrazzini. La partenza è migliore da parte delle locali (2-0, 4-2 e 7-3); due muri di Pedrazzini ed un ace di Basile riducono il gap (8-6).

Le reggiane, tuttavia, sono più in partita rispetto ai parziali precedenti e grazie due attacchi vincenti di Kpalobi uniti ad un errore di Rolleri tentano la fuga (11-6). La panchina ospite ferma il gioco e la strigliata di mister Carbonetti ha subito effetto (11-12 – muro di Rolleri, ace di Mozzi, attacchi vincenti di Cappellini ed Euclidi, uniti a due errori locali). La formazione piacentina da un’ulteriore accelerata (12-16) ed ora è la panchina locale a fermare il gioco. Il Poviglio non ci sta e grazie a due ace consecutivi di Riccò si riporta sotto (15-16), ma ci pensano Gionelli, Euclidi e Pedrazzini a mantenere la squadra locale a distanza di sicurezza (15-19), con il secondo time-out locale. È un’ispirata Dall’Asta a guidare la rimonta che si concretizza sul 20-20 e, addirittura capitan Villani firma il sorpasso locale (22-21).

L’allenatore ospite si gioca il secondo time-out e, alla ripresa del gioco, il River Decalacque piazza il mini-break decisivo (22-24 – attacco di Cappellini, errore delle padrone di casa ed attacco di Rocca B.); Poviglio con Villani annulla il primo match-point, ma l’errore dalla linea dei nove metri di Kpalobi consegna set e partita alle rivergaresi.

Una buona prestazione complessiva da parte del River Decalacque, con qualche rischio di troppo nel terzo set, che permette loro di mantenere la vetta della classifica in solitario. Prossimo turno in programma venerdì 27 novembre a Rivergaro, quando al Palarebecchi scenderà la formazione del Carpaneto per l’ennesimo derby. Partita insidiosa.