I genitori degli studenti iscritti alle scuole medie Calvino e Manifattura Tabacchi lamentano disagi e scrivono al Comune e a Seta

Modifiche agli orari, con partenze anticipate e arrivi posticipati, con tempi di percorrenza più lunghi: sono i disagi segnalati da diverse famiglie di studenti delle scuole medie Calvino e Manifattura di Piacenza. I genitori dei ragazzi, dopo aver già scritto sia al Comune che a Seta, hanno condiviso i disagi con gli organi di stampa, dopo un ultimo episodio.

“Intorno alle ore 14 e 30 del 26 novembre, il pullman adibito al servizio di trasporto per la corsa di ritorno è giunto in zona Besurica con a bordo gli studenti della Calvino. Successivamente – scrivono i genitori – l’autista si è reso conto di dover effettuare anche il recupero degli studenti della Manifattura, motivo per cui ha invertito il senso di marcia ed è tornato indietro per provvedere al loro prelievo. Il pullman ha quindi ripreso il percorso di rientro con tutti gli studenti a bordo”.

Nei giorni scorsi erano state segnalate altre criticità,come l’aumento dei tempi di percorrenza (da 20 a 40 minuti, segnalano le famiglie). “Gli studenti arrivano quindi a trascorrere quasi un’ora in più al giorno sui mezzi pubblici, con evidenti ripercussioni sul tempo dedicato allo studio, al riposo e alle attività extrascolastiche” scrivono i genitori. “L’apertura del nuovo plesso (scuola Manifattura, ndr) ha comportato una diversa organizzazione dei collegamenti. Riteniamo tuttavia che le nuove esigenze non debbano tradursi in un peggioramento del servizio per gli studenti già serviti dalle linee esistenti.

È necessario – concludono – che i percorsi siano adeguati alle effettive esigenze dei due istituti, evitando deviazioni e attese che determinino tempi di viaggio eccessivi”.