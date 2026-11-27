Il convegno è organizzato dalla sezione provinciale Aism di Piacenza con il patrocinio del Comune di Piacenza e dell’Ausl di Piacenz

Prendersi cura della sclerosi multipla significa non solo intervenire sulla malattia, ma anche promuovere il benessere psicologico, mantenere le capacità motorie e favorire una buona qualità di vita. Sono questi i temi al centro del secondo appuntamento di “Trattare la sclerosi multipla: dalla patologia allo stile di vita”, iniziativa organizzata dalla sezione provinciale Aism di Piacenza con il patrocinio del Comune di Piacenza e dell’Ausl di Piacenza. L’incontro, moderato da Paolo Immovilli, direttore di Neurologia dell’Ausl di Piacenza, si svolgerà sabato 28 novembre alle ore 10 nella Sala Cheope di Confindustria Piacenza, in via IV Novembre 132. L’appuntamento approfondirà il ruolo del supporto psicologico, della riabilitazione e dell’attività fisica nella vita delle persone con sclerosi multipla. Interverranno Giuseppe Rocca e Roberto Antenucci.

La sclerosi multipla è una patologia neurologica cronica che in Italia coinvolge oltre 140mila persone. Negli ultimi decenni sono stati compiuti importanti progressi nella diagnosi e nelle cure. Accanto all’evoluzione delle terapie, è cresciuta anche l’attenzione verso tutti quegli aspetti che possono contribuire concretamente alla qualità di vita delle persone, dal benessere psicologico alla riabilitazione, fino all’attività fisica. Il ciclo di incontri nasce proprio da una visione multidisciplinare della presa in carico, cioè da un approccio che coinvolge competenze professionali diverse e considera la persona nel suo insieme. Terapie farmacologiche, diagnosi precoce, riabilitazione, attività fisica e supporto psicologico diventano così parti complementari del percorso di cura.