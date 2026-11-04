Travolto da un’auto mentre lavora a un tombino, muore operaio a San Nicolò

Tragico incidente sul lavoro a San Nicolò nel comune di Rottofreno nella prima mattina del 4 novembre. Un operaio di 54 anni è deceduto dopo essere stato travolto da un’auto, mentre stava lavorando ad un tombino nei pressi dell’ingresso di un garage di un’abitazione privata.

E’ accaduto intorno alle 7 in via Harris Paul Percy, nella zona residenziale del paese: sul posto sono giunti i soccorritori del 118 e da Parma è intervenuto anche l’elisoccorso, ma per l’uomo travolto dall’auto, residente a Vigolzone, non c’è stato nulla da fare.