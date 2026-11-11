Trent’anni di partecipazione, Piacenza celebra il Consiglio Comunale dei Ragazzi

L’iniziativa, che si svolgerà dalle 10 alle 13, coinvolgerà i Consigli in erba attivi sul territorio provinciale in un evento dedicato all’incontro, al confronto e alla condivisione di esperienze, in cui i giovani consiglieri possano raccontare il percorso che li ha coinvolti, scambiarsi idee e riflessioni, costruendo insieme le loro proposte per il futuro. Nel corso della mattinata, ciascun gruppo presenterà la propria esperienza attraverso modalità creative e originali: video, cartelloni, oggetti simbolici o altre forme espressive capaci di raccontare la propria attività e i progetti realizzati. Successivamente, i partecipanti saranno suddivisi in gruppi di lavoro misti, dove si confronteranno sui temi ritenuti più significativi per le nuove generazioni e collaboreranno alla costruzione di un messaggio condiviso rivolto agli adulti.

L’evento sarà anche un’importante occasione di dialogo intergenerazionale e istituzionale. Sono previsti, infatti, gli interventi dei rappresentanti delle amministrazioni locali e di Daniele Novara, direttore del Centro psicopedagogico, chiamato a sottolineare il valore educativo e democratico di un’esperienza che, da tre decenni, offre ai più giovani l’opportunità di esercitare concretamente cittadinanza attiva, ascolto, confronto e responsabilità. «Celebrare i trent’anni del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi non significa soltanto guardare al passato – rimarca Novara – ma rinnovare un impegno verso l’ascolto e la partecipazione delle nuove generazioni. I ragazzi e le ragazze non sono semplici destinatari delle politiche pubbliche, ma cittadini capaci di portare idee, proposte e punti di vista preziosi per la crescita delle nostre comunità».