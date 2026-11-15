Tris biancorosso: la Bakery Piacenza espugna Jesi (47-60)

Bakery che apre in modo convinto con la tripla di capitan El Agbani e i liberi di Paoletti in un primo quarto dove i biancorossi restano sempre avanti nel punteggio: la Pallacanestro Jesi risponde con Lamela e Sebrek in un parziale con Piacenza che riesce a guadagnare anche otto punti di vantaggio fino al 10-16 finale.

Secondo quarto con Jesi che riprende l’iniziativa riuscendo a limitare lo svantaggio e trovare il diciannove pari con Giampieri. La Bakery si dimostra meno precisa sotto canestro ma le risposte arrivano dalla panchina con la tripla di Beccari e Paoletti dalla lunetta (19-24). Timeout per i padroni di casa con Piacenza avanti 22-27: i marchigiani riescono a ridurre il passivo fino al 24-27 dell’intervallo.

Avvio più contratto dopo la sosta lunga poi sono Galdiolo e Prosek a muovere il tabellone per il 25-31. Per Jesi dalla lunetta dei liberi a segno Nigang poi Mazzantini scarica dall’arco il canestro del 31-33, sul fronte biancorosso è El Agbani a ritoccare il distacco trovando nel pitturato il 31-35. Si rinnova la sfida dalla distanza con Paoletti che risponde per ben due volte a Giampieri (34-41) suonando la carica per il massimo vantaggio biancorosso (34-44) rintuzzato nel finale, 37-44.

Ruggiero piazza due punti per il 39-44 in un ultimo quarto dove Jesi difende e colpisce sorprendendo la Bakery (43-44) fino al vantaggio (45-44) firmato da Mazzantini. Sono Yak Deng e Galdiolo a smuovere lo score biancorosso: è ancora Paoletti ad ampliare il margine (45-50) a tre minuti dal termine. Quarta scaccia i fantasmi della rimonta avversaria (47-56) per il 47-60 finale.