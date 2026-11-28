Un dono all’insegna di solidarietà e inclusione. Presentata in Municipio la “BluBox”, iniziativa natalizia promossa a sostegno delle attività dell’associazione “Piacenza in Blu”, che accoglie ragazzi con disabilità intellettiva e relazionale: si potrà scegliere tra quattro scatole a tema, contenenti i cioccolatini dell’azienda Bardini e varie tipologie di manufatti – dalle tazze ai quaderni, dai segnalibri a monili – realizzati dai bambini e ragazzi che frequentano i laboratori artistici e creativi proposti dal sodalizio, ciascuno unico nel suo genere grazie alle tecniche ornamentali utilizzate, decorazioni ad acqua, disegni e mosaici.

A illustrarne i dettagli e le finalità, accanto all’assessora al Welfare Nicoletta Corvi, la presidente di Piacenza in Blu Laura Pedretti, affiancata da numerosi componenti dell’associazione, da Morena Cassinelli in rappresentanza dell’azienda Bardini, e da alcune realtà che da sempre supportano Piacenza in Blu nelle sue iniziative: il Moto Club Lampeggianti Blu, con Michele Mauro e l’associazione Amici del Capitolo con Gianmarco Maffini. Nell’occasione è stato ricordato anche l’impegno costante, a sostegno del sodalizio, da parte di Nordmeccanica. “La peculiarità di queste box – ha sottolineato l’assessora Corvi – sta nel valorizzare il coinvolgimento e l’impegno dei ragazzi che ne hanno curato, nel corso dell’intero anno, la progettazione insieme agli educatori e ai volontari di Piacenza in Blu, come è documentato anche nell’opuscolo che si trova all’interno di ciascuna confezione, a testimonianza di un percorso costruttivo di condivisione e protagonismo attivo che è fondamentale. Promuovere la scelta di un dono come questo, nel periodo delle festività natalizie, significa richiamare l’importanza di un gesto che sia non solo consapevole, ma ispirato alla corresponsabilità, per cui la comunità intera si fa partecipe di un cammino di crescita che riguarda ognuno di noi, conoscendone meglio le tappe e abbracciandone i principi”. Parole cui hanno fatto eco quelle della presidente Pedretti, che ha rimarcato come il ricavato dell’iniziativa andrà a sostenere le attività svolte durante tutto l’anno dall’associazione: corsi – tra cui, ad esempio, il judo – e laboratori, attività di pet therapy, uscite nella natura, il tutto scelto sperimentandone l’efficacia e il gradimento insieme a bambini e ragazzi.