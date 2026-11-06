Un infopoint del Parco del Trebbia a Gossolengo: si lavora per aprirlo nel 2027

Prosegue e si rafforza il rapporto tra TrebbiaLab, progetto avviato circa un anno e mezzo fa con l’obiettivo di approfondire e sviluppare proposte legate al territorio del Parco Fluviale Regionale del Trebbia, e l’Ente Parchi del Ducato. L’ultimo incontro di ottobre ha infatti messo sul tavolo una proposta concreta da parte dell’Ente Parchi: l’apertura nel 2027 di un infopoint del Parco del Trebbia a Gossolengo, la cui gestione verrebbe affidata all’associazione EcoEducando, attraverso la quale viene portato avanti il progetto TrebbiaLab. All’incontro hanno partecipato la direttrice dell’Ente Parchi del Ducato Marcella Ghiretti insieme ai tecnici dell’Ente, i rappresentanti di EcoEducando impegnati nel progetto TrebbiaLab, il consigliere regionale dell’Emilia-Romagna Lodovico Albasi e Basilio Mandas, componente del Comitato esecutivo dell’Ente Parchi e assessore del Comune di Gossolengo. Nel corso dell’incontro sono intervenuti anche il sindaco di Gossolengo Andrea Balestrieri e il vicesindaco Pericle Mazzari.

Il nuovo infopoint avrebbe l’obiettivo di creare un punto di contatto diretto tra l’Ente Parchi e i cittadini, fornendo informazioni sulle attività, progetti e sulle opportunità offerte dal Parco del Trebbia, prime indicazioni sulle procedure e sulle questioni autorizzative di competenza dell’Ente e la raccolta di segnalazioni e proposte provenienti dal territorio. «Dopo un anno e mezzo di lavoro, vedere che il progetto TrebbiaLab sta iniziando a produrre risultati è per noi motivo di grande soddisfazione – spiega Nicolò Sorrenti per TrebbiaLab -. Fin dall’inizio abbiamo cercato di approfondire i temi legati al Parco del Trebbia, avanzare proposte e costruire un confronto con le istituzioni e il territorio. L’ipotesi emersa durante questo incontro dimostra che il lavoro fatto può trasformarsi in qualcosa di utile e concreto per la nostra comunità». Positivo anche il giudizio del consigliere regionale Lodovico Albasi, che ha collaborato con il progetto TrebbiaLab dalla sua nascita: «Il lavoro di squadra portato avanti in questo anno e mezzo comincia a dare i suoi frutti. L’apertura di un infopoint a Gossolengo sarebbe un segnale importante, ma non deve essere un punto di arrivo. Il prossimo passo deve essere quello di arrivare alla presenza di personale dell’Ente che possa operare in modo stabile nel Piacentino».

«L’ascolto e l’interlocuzione del territorio che gestiamo, non solo nelle sue componenti istituzionali ma anche nei cosiddetti “corpi intermedi”, è per noi un punto di riferimento gestionale e valoriale, che anche nel Parco del Trebbia intendiamo portare avanti con determinazione – commenta il Presidente dell’Ente Agostino Maggiali – come testimoniano il dialogo con TrebbiaLab, l’istituzione della Consulta del Parco del Trebbia e il coinvolgimento attivo di diverse altre realtà del terzo settore». Anche la direttrice Marcella Ghiretti, autrice della proposta, ne sottolinea l’importanza: «Come Ente riteniamo importante rafforzare il rapporto con il territorio. Da qui nasce la proposta di aprire a Gossolengo un infopoint del Parco del Trebbia, che possa diventare un punto di riferimento per la comunità piacentina. Parallelamente vogliamo lavorare anche sul tema del personale: in passato abbiamo fatto tentativi che non hanno trovato disponibilità, ma non appena avremo la capacità assuntiva intendiamo tornare a investire sulla presenza dell’Ente nel Piacentino».