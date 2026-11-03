Manifestazioni studentesche nella disperazione dell’emarginazione. Un nuovo Sessantotto?

Chi può ricordare le manifestazioni studentesche della fine del secolo scorso a fronte di quello che sta accadendo in questi ultimi tempi avrà modo di identificare quelle proteste come una richiesta di cambiamento, per quanto riguardava il sistema scolastico e universitario ritenuti non più adeguati al progresso economico e sociale del Paese, nonché ad una dimensione di maggiore apertura verso la società stessa e in linea con il consolidamento della democrazia.

La risposta politica e organizzativa è stata la partecipazione, l’inserimento degli studenti negli organismi di governo di scuola e università. Il modello scelto fu quello della democrazia rappresentativa, un compromesso rispetto alla richiesta dei giovani che era quello della democrazia diretta, ma il rischio che due istituzioni così importanti per il Paese sfuggissero di mano ha fatto decidere per la modalità conosciuta e consolidata nella democrazia civile, quella di attribuire il governo delle due realtà ad organismi pluralistici composti in maniera paritaria dai docenti e dagli studenti, con la presenza dei genitori durante i cicli scolastici.

Tali strutture che pur avendo una fisionomia istituzionale sono sempre state considerate comunità educative, oltre alla gestione collegiale prevedevano spazi per l’attività autonoma, assembleare, degli studenti, per favorire una riflessione sulla vita scolastica, ma anche sui problemi sociali che interessavano i giovani; le assemblee però non erano solo luoghi di contestazione, ma potevano essere sostituite da gruppi di ricerca, le cui conclusioni spesso erano assunte nell’organizzazione della didattica.

Questa impostazione coinvolgeva i giovani, assieme agli adulti e faceva loro acquistare potere decisionale per le azioni che dovevano essere realizzate nella scuola e nell’università. Nonostante il succedersi di tempi burrascosi, che introducevano le occupazioni e le autogestioni, non sempre tutte negative per ammissione dei dirigenti e dei docenti, il sistema ha tenuto fino ai giorni nostri, anche se ciò che faceva preludere ad una maggiore autonomia delle istituzioni di fatto ha visto la conservazione del potere da parte della burocrazia ministeriale, le elezioni degli organismi però si sono sempre tenute anche se la motivazione a partecipare è calata, soprattutto nelle famiglie, mentre negli studenti ha continuato ad esercitare un certo interesse in quanto il lavoro di tali organismi poteva arricchire la vita della scuola stessa.

Sulla linea del protagonismo giovanile e per una crescita responsabile dei giovani stessi si sono aperti altri spazi: dall’abolizione del voto di condotta, alla promulgazione dello statuto degli studenti e delle studentesse, come massima espressione dell’autonomia degli studenti, in cui i doveri nei confronti dell’istituzione si componevano con i diritti che la stessa doveva rispettare. Al fine di rinforzare la dimensione comunitaria fu introdotto il patto educativo con le famiglie e progressivamente con le realtà del territorio con le quali la scuola e l’università avevano intensificato la collaborazione.

La comunità, com’è noto, non si può ottenere per decreto, ma va costruita nel tempo attraverso un sistema di relazioni, sia all’interno delle realtà formative, tra allievi e docenti e nel gruppo dei pari, sia con le componenti esterne, a partire dai genitori. È proprio qui che ha ceduto la struttura, sia per la difficoltà dei rapporti, sia per i divari territoriali, che non sono stati considerati, pretendendo un comportamento omogeneo da parte di tutte le scuole del Paese. Diversamente è stato per l’università che ha beneficiato di una riforma e dell’autonomia dei singoli atenei.

In tempi recenti il disagio sociale dovuto anche alla crisi economica ha tolto quell’apparente uniformità nei comportamenti, dentro e fuori la scuola, che era garantita dalla così detta classe media, maggioranza nel Paese, e quindi la forbice sociale ha incominciato ad allargarsi, creando maggiore instabilità nella società. La scuola si preparava ad un lancio internazionale, favorita dallo scambio dei giovani tra i diversi paesi europei (la generazione Erasmus), ha visto l’attenuarsi del processo di ascensore sociale, aumentare il disagio e l’emigrazione dei giovani laureati in cerca di condizioni economiche e professionali migliori.

Il decremento demografico ed una massiccia presenza di immigrati ha apparentemente peggiorato la situazione, offrendo spazi ad istinti antimmigrazionisti, e benchè il Paese abbia messo in atto una politica interculturale, che voleva integrare i nuovi arrivati, affinchè di questa presenza beneficiasse anche la popolazione nativa. Con il tempo molti figli di famiglie straniere sono nati in Italia, ma al contrario dei loro genitori, venuti per lavorare, che hanno cercato di inserirsi alla meglio nella società che li ospita, la così detta seconda generazione, guarda con più interesse agli autoctoni ed al loro stile di vita, spesso non avendo i mezzi economici necessari per realizzarlo, andando così ad ingrossare il disagio già presente nei giovani italiani che si sono trovati più poveri dei loro genitori.

Forse sarebbe stato necessario un atteggiamento più accogliente anche da parte della stessa scuola; dirigenti e docenti però hanno provato ad incamminarsi sulla strada percorsa negli anni precedenti, ma la politica ha cambiato decisamente percorso, ripristinando una serie di provvedimenti sanzionatori che dovevano valorizzare la scuola del rispetto da ottenere anche attraverso la repressione. Per quanto riguarda poi gli indirizzi della didattica da una prospettiva interculturale si ritorna ad una visione italocentrica che non si sa quanto gradita e utile anche per i giovani italiani. Discipline e contenuti tornano ad essere preponderanti, l’importanza delle relazioni viene un po’ sfumata e solo in via sperimentale si sta introducendo una pedagogia delle emozioni e delle competenze non cognitive, nonostante vi sia una legge che le prevede e che dopo la pandemia sembra non se ne possa più fare a meno.

Come fronteggiare dunque le attuali manifestazioni e contestazioni, soprattutto perché in piazza ci sono i giovanissimi, e mentre l’ordine pubblico deve avere le sue regole questi non possono essere trattati sotto una tale visione, pena il rischio di averli persi per sempre? Ci accontentiamo di aumentare le carceri minorili e a vederli passare da un carcere all’altro, nonché di sostituire l’educazione con la giustizia riparativa? Forse anche per costoro si deve seguire con attenzione il loro processo di crescita e come per quelli del ’68 coinvolgerli e aiutarli nella loro emancipazione, cercando la motivazione della protesta, che non viene più ostentata con la fierezza del cambiamento ma con la disperazione dell’emarginazione.

Il sistema capitalistico non lavora a favore dei giovani e lo vediamo dalle rivolte di altri Paesi: disoccupazione, precarietà, Neet, costi istruzione, salute, casa, ecc.; siamo in presenza, dicono alcuni commentatori, di una “lotta di classe generazionale”. Ma si interviene solo in via securitaria? I poveri, ammoniva già il Manzoni, ci vuol poco a farli comparire birboni.