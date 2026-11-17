Teatro Gioco Vita e Biblioteche del Comune di Piacenza insieme per un nuovo progetto: “UN PALCO TRA I LIBRI – animazioni, incontri e racconti tra teatro e biblioteca”. Una serie di iniziative rivolte in particolare ai bambini e alle famiglie ma anche a ragazzi e giovani, collegate alla programmazione delle stagioni di Teatro Gioco Vita.

L’idea è nata dal successo di una prima esperienza realizzata lo scorso anno durante il periodo natalizio: i bambini e le bambine che frequentavano la Biblioteca nei giorni di vacanza usufruendo del servizio di prestito ricevevano un omaggio per assistere al primo spettacolo di gennaio. Si trattava de “La ragazza dei lupi”, ispirato all’omonimo romanzo di Katherine Rundell, vincitore del Premio Andersen 2017, disponibile anche alla Biblioteca Giana Anguissola. In questa stagione si è pensato di fare un passo ulteriore, proponendo una serie di animazioni e incontri in biblioteca e altre iniziative come proposte di lettura collegate agli spettacoli e promozioni speciali dedicate alle famiglie, ai ragazzi e ai giovani. Per creare una continuità di esperienza tra le due realtà della cultura sul territorio di Piacenza con l’obiettivo condiviso di raggiungere un nuovo pubblico e fidelizzare ulteriormente chi già frequenta il teatro e/o la biblioteca.

Si inizia in vista dello spettacolo “Contro il sole – il mito di Dedalo e Icaro” in programma al Teatro Filodrammatici domenica 22 novembre alle ore 16 e 30. Una creazione tout public, a partire dai 6 anni. Chi prenderà in prestito un libro nella settimana precedente avrà un omaggio under 15 per assistere allo spettacolo e in biblioteca si potranno trovare libri e consigli di lettura sul mito. Giovedì 3 dicembre, alle ore 17 alla Biblioteca Giana Anguissola Teatro Gioco Vita, terrà un incontro di animazione teatrale dal titolo “Storie di teatro aspettando il Natale”. Sarà l’occasione per giocare con le sagome del teatro d’ombre e conoscere gli spettacoli in programma nel mese di dicembre sia per le famiglie sia per le scuole (“Storie con i fiocchi”, “La notte dei regali” e “Scrooge e il Natale”). Chi parteciperà all’incontro avrà un omaggio bambino/a per assistere a una rappresentazione a scelta.

Proposta speciale in occasione del Natale 2026: durante le vacanze chi accederà al prestito libri della Biblioteca Giana Anguissola avrà un omaggio bambino/a per lo spettacolo “Il cielo degli orsi” (10 gennaio); gli studenti under 25 che usufruiranno del prestito alla Biblioteca Passerini Landi e nelle altre Biblioteche del Comune di Piacenza avranno diritto alla massima riduzione per lo spettacolo serale “Troilo e Cressida” (15 gennaio) inserito fuori rassegna nella Stagione di Prosa 2026/2027 e adatto anche ai giovanissimi dai 13 anni.

Venerdì 5 febbraio si torna in Biblioteca per conoscere altri segreti del teatro delle ombre con Teatro Gioco Vita, ma questa volta alla Biblioteca Besurica: alle ore 17 incontro/animazione “Il segreto del bruco e della farfalla tra figure e ombre”. Introduzione allo spettacolo “Tutto Cambia!”, in programma il 21 febbraio alle ore 16 e 30: chi sarà presente all’animazione avrà un omaggio bambino/a per assistere alla rappresentazione. Ci si ritroverà alla Biblioteca Giana Anguissola venerdì 19 marzo alle ore 17 per l’ultimo incontro/animazione: “La più antica storia del mondo: immaginare Gilgamesh”. In vista della nuova creazione di Teatro Gioco Vita “Gilgamesh – la più antica storia del mondo”, in coproduzione con Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale, che vedremo in anteprima il 9 aprile alle ore 20.30 al Teatro Filodrammatici, la biblioteca metterà a disposizione libri e consigli di lettura e chi parteciperà all’incontro di presentazione il 19 marzo avrà diritto a un omaggio under 15 per vedere lo spettacolo in anteprima. Tutte le animazioni in biblioteca, gratuite, saranno curate da Federica Ferrari e Nicoletta Garioni.