Sabato 28 novembre 2026, dalle 9.30 alle 11.30, presso l’Istituto Comprensivo di Carpaneto Piacentino, sarà presentato alla cittadinanza il percorso partecipativo «Buone Connessioni – Insieme per un digitale sicuro e consapevole per bambini e ragazzi», attraverso il quale l’Unione Valnure Valchero, che riunisce i Comuni di Carpaneto Piacentino, Gropparello, Podenzano, San Giorgio Piacentino e Vigolzone, costruirà insieme alla comunità il proprio Patto Digitale Territoriale. Il progetto nasce da una domanda che attraversa molte famiglie: come accompagnare bambini e adolescenti verso un uso attento, equilibrato e responsabile di smartphone e dispositivi digitali? L’obiettivo è costruire un’alleanza educativa tra tutti gli adulti che educano – famiglie, scuole, Comuni, parrocchie, associazioni sportive e culturali – che si traduca in principi condivisi, impegni concreti di ciascun soggetto e strumenti pratici per la vita quotidiana.

La mattinata sarà dedicata ad approfondire i temi del benessere digitale e dell’uso consapevole dello smartphone con l’aiuto di Giorgio Cipriani, pedagogista digitale e referente nazionale della Fondazione Patti Digitali, che illustrerà strategie per un uso consapevole dei dispositivi, illustrando cosa sono i patti digitali e condividendo esperienze già avviate in altri territori. Animerà il confronto Pares, cooperativa specializzata in processi partecipativi che accompagna il percorso. L’incontro segna anche l’apertura delle candidature per il gruppo di lavoro di 50 persone che scriverà il Patto: genitori, giovani tra i 14 e i 25 anni, insegnanti, educatori, operatori dei servizi e volontari dei cinque Comuni, selezionati in modo da rappresentare la varietà della comunità per età, ruolo, Comune e provenienza. Da febbraio a marzo 2027 il gruppo parteciperà a tre incontri di co-scrittura, dedicati rispettivamente a benessere digitale, smartphone e accesso alla rete e intelligenza artificiale. Ogni incontro sarà introdotto da un momento di approfondimento a cura degli esperti della Fondazione Patti Digitali per garantire a tutti i partecipanti una base di conoscenze solida e aggiornata prima di confrontarsi e decidere.