Un sabato con la Colletta Alimentare: 600 volontari e 55 tonnellate raccolte

Volontari mobilitati anche a Piacenza sabato 14 novembre per il tradizionale appuntamento con la Colletta Alimentare, promossa da Banco Alimentare ETS. Nelle foto alcuni momenti della colletta in diversi punti vendita del piacentino: alla raccolta dei beni a lunga conservazione in 54 supermercati di città e provincia hanno contribuito anche gli Alpini.

IL BILANCIO 2026 – Raccolte circa 55 tonnellate di generi alimentari per i più bisognosi. Sabato 14 novembre 2026, in 54 supermercati della provincia (ai quali si aggiungono una serie di piccoli alimentari dell’Alta Valdarda) e con circa 600 volontari confermati, si è svolta la giornata della Colletta Alimentare 2026. Sono state raccolte circa 55 tonnellate di alimenti da distribuire sul nostro territorio a oltre 4.000 assistiti attraverso le 21 Associazioni Caritatevoli accreditate con Banco Alimentare. Nelle prossime due settimane queste andranno a ritirare, presso il magazzino di via Pennazzi a Piacenza, gli alimenti da distribuire prima delle festività natalizie.

La parte rimanente verrà trasportata a Fontevivo (PR) e farà parte dei generi distribuiti durante l’anno. Donare non è mai un gesto scontato, soprattutto in un periodo come quello che stiamo vivendo, in cui tante persone e famiglie si trovano ad affrontare difficoltà quotidiane. Per questo desideriamo ringraziare di cuore tutti coloro che hanno partecipato alla Colletta Alimentare, dimostrando ancora una volta che la solidarietà è un valore capace di unire la comunità e trasformarsi in un aiuto concreto.