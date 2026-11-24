La Bakery Piacenza torna in campo domenica dopo il turno di riposo, ma la vera notizia non è la fine dell’attesa dei tifosi biancorossi quanto il Teddy bear toss, il lancio sul campo di gioco di peluche che saranno poi destinati ai pazienti del reparto Pediatria dell’Ospedale “Guglielmo da Saliceto” di Piacenza. In occasione della gara con Olimpia Castello, valida per la decima giornata di campionato del girone D in serie B Interregionale e in programma domenica 29 novembre alle 18, al primo canestro realizzato saranno lanciati sul parquet del PalaBakery peluche che verranno poi donati durante la visita di una delegazione della squadra prevista per il 16 dicembre alle 11.