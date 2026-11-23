L’ultima perturbazione di una lunga serie sta abbandonando in queste ore la nostra Penisola. È seguita da forti correnti di Maestrale, lunedì 23 novembre bello al nord e sulla Toscana a parte nuvolosità sparsa, temperature ovunque miti per il periodo, a parte sacche fredde sulle pianure del nord. Martedì 24 novembre soleggiato ovunque, ma peggiora al nord-ovest in serata. Un vortice di bassa pressione si formerà tra il golfo di Genova e le Alpi Marittime. La pioggia raggiungerà prima il Piemonte occidentale e la Valle d’Aosta; la nuova perturbazione entrerà al Nord-Ovest nella serata di martedì 24 con la pioggia. Mercoledì 25 novembre maltempo al nord e su parte del centro con neve a quote relativamente basse sul nord-ovest. Sulle Alpi nevicherà oltre i 700-800 metri, in pianura tra Lombardia ed Emilia piogge moderate, deboli sul nord-est. Un po’ freddo al nord, specie al nord-ovest, decisamente mite il clima al centro-sud.

Giovedì 26 novembre giornata instabile e a tratti perturbata con piogge su molte regioni, più diffuse e intense sul Triveneto e in montagna nevicherà sopra i 700-1000 metri, miglioramento a partire da ovest dal pomeriggio. Passata quest’ultima perturbazione avremo un periodo di pausa, con le temperature che tenderanno a scendere. Venerdì 27 novembre tempo variabile con schiarite ed annuvolamenti e qualche locale pioggia. Sabato 28 novembre miglioramento generale del tempo con ancora qualche annuvolamento, ma con ampie schiarite. Domenica 29 novembre arrivo dell’alta pressione, soleggiato con nebbie in intensificazione, arrivo di aria fredda da est quindi diminuzione delle temperature.

IN DETTAGLIO a Piacenza tra lunedì 23 e domenica 29 novembre, il tempo sarà caratterizzato da una fase centrale perturbata e piovosa tra martedì sera e giovedì, seguita da un fine settimana più stabile ma più freddo.

Lunedì 23 novembre giornata asciutta con alternanza di nubi e schiarite pomeridiane. Le temperature massime toccano il picco della settimana intorno ai 13°, per poi scendere rapidamente dopo il tramonto.

Martedì 24 – giovedì 26 novembre il cielo si mantiene molto nuvoloso o coperto per gran parte del periodo. Le prime piogge deboli arrivano nella tarda serata di martedì, intensificandosi durante tutta la giornata di mercoledì con rovesci diffusi e venti orientali moderati. Giovedì mattina sono ancora possibili piogge residue, seguite da un graduale esaurimento dei fenomeni nel pomeriggio.

Venerdì 27 novembre tempo in miglioramento ma ancora con molta nuvolosità compatta e qualche isolato piovasco pomeridiano.

Sabato 28 e domenica 29 novembre il ritorno del sole riporta condizioni asciutte per tutto il fine settimana, ma l’aria più fredda farà calare sensibilmente le temperature minime fino a 1-2° (con valori percepiti sottozero all’alba di domenica).

Stefano Cavanna