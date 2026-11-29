Una seduta di consiglio provinciale

Sfida tra Franco Albertini e Roberta Valla. Le elezioni si terranno dalle 8 alle 20, al Campus Agroalimentare di Piacenza: al seggio sindaci e consiglieri comunali

DIRETTA – Urne aperte dalla mattinata di domenica 29 novembre dalle 8 fino alle 20 per rinnovare gli organi amministrativi della Provincia di Piacenza. Lo spoglio delle schede inizia subito dopo la chiusura del seggio unico al Campus Raineri Marcora: in serata si conoscerà il nuovo presidente e la composizione del consiglio di dieci membri eletti in via indiretta dagli amministratori dei comuni piacentini. Al voto 577 tra sindaci e amministratori.

AFFLUENZA ORE 12 – Alle ore 12 si sono recati al voto 298 aventi diritto al voto su 577, per un’affluenza pari al 51,65%

Fascia azzurra (fino a 3mila abitanti) – Affluenza: 51,22% (126 votanti)

Fascia arancione (da 3mila a 5mila abitanti) – Affluenza: 48,72% (57 votanti)

Fascia grigia (da 5mila a10mila abitanti) – Affluenza: 56,15% (73 votanti)

Fascia rossa (da 10mila a 30mila abitanti) – Affluenza: 52,94% (27 votanti)

Fascia viola (da 100mila a 250mila abitanti-Comune di Piacenza) – Affluenza: 45,45% (15 votanti)

LE ELEZIONI DI SECONDO LIVELLO – Il corpo elettorale è composto infatti dai 577 gli amministratori locali (sindaci e consiglieri comunali) chiamati ad eleggere, domenica 29 novembre dalle ore 8 alle ore 20 al seggio allestito al Campus Agroalimentare “Raineri-Marcora”, il nuovo Presidente della Provincia e i dieci componenti del Consiglio. La sfida per guidare l’ente di via Garibaldi è tra Franco Albertini e Roberta Valla.

Franco Albertini, primo cittadino di Alta Valtidone e già vice nell’amministrazione Patelli, è capolista di “Avanti Piacenza – La Provincia dei Comuni”: con lui (in ordine alfabetico) i consiglieri uscenti Federico Bonini (consigliere di minoranza di Bobbio) Massimiliano Morganti (assessore di Fiorenzuola) e Paola Galvani (sindaco di Rottofreno), mentre tra i nuovi candidati figurano Francesca Bertoli Merelli (assessore Carpaneto), Mauro Lodigiani (sindaco di Pianello), Giampaolo Maloberti (consigliere di minoranza di Rivergaro), Micaela Manara (assessore Ziano), Maria Cristina Piccoli (consigliere di maggioranza a Bettola) e Riccardo Sparzagni (sindaco di Podenzano).

La sindaca di Travo Roberta Valla – che non è candidata al consiglio provinciale, di cui ha fatto parte nel mandato Patelli – è invece sostenuta dala lista di centrosinistra “Provincia Piacenza – Provincia Unita“, che vede tra i candidati al consiglio Patrizia Calza (sindaco di Gragnano e consigliera uscente), Nadia Pompini (consigliere di maggioranza a Vernasca e consigliera provinciale uscente), Gabriele Scagnelli (vice sindaco di Rivergaro e consigliere provinciale uscente), accanto a tre sindaci come Sergio Fuochi (Pontenure), Silvia Granata (Castelvetro), Filippo Zangrandi (Calendasco), e al consigliere di minoranza di Gossolengo Nicolò Sorrenti.

Come è noto, dopo la riforma Delrio le Province sono diventate enti di secondo livello. Il corpo elettorale è composto dai sindaci e dai Consiglieri comunali del territorio provinciale, con un numero complessivo di 580 elettori. Il voto è ponderato in base alla fascia demografica di appartenenza dei Comuni, con i voti dei centri più popolosi che peseranno di più. Il corpo elettorale è suddiviso in cinque fasce, ciascuna contraddistinta da una scheda di colore diverso. La riforma Delrio ha introdotto anche la gratuità delle cariche dei consiglieri, l’unico compenso previsto – introdotto di recente – è quello per l’incarico di presidente, equiparato all’indennità prevista per il sindaco del Comune capoluogo.

Sono cinque le fasce in cui è stato suddiviso il corpo elettorale piacentino.

• La prima (popolazione fino a 3.000 abitanti) conta 23 Comuni per 246 elettori, che votano con la scheda di colore azzurro.

• La seconda (da 3.000 a 5.000 abitanti) è formata da 9 Comuni per 117 elettori, che votano con la scheda di colore arancione.

• La terza (da 5.000 a 10.000 abitanti) conta 10 Comuni per 130 elettori, che votano con la scheda di colore grigio.

• La quarta (da 10.000 a 30.000 abitanti) è formata da 3 Comuni per 51 elettori, che votano con la scheda di colore rosso.

• La quinta (superiore a 100.000 abitanti) conta il solo Comune capoluogo per 33 elettori, che votano con scheda di colore viola.