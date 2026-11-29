Provincia: 577 amministratori scelgono Albertini o Valla. Alle 12 affluenza al 51,6% DIRETTA
Sfida tra Franco Albertini e Roberta Valla. Le elezioni si terranno dalle 8 alle 20, al Campus Agroalimentare di Piacenza: al seggio sindaci e consiglieri comunali
DIRETTA – Urne aperte dalla mattinata di domenica 29 novembre dalle 8 fino alle 20 per rinnovare gli organi amministrativi della Provincia di Piacenza. Lo spoglio delle schede inizia subito dopo la chiusura del seggio unico al Campus Raineri Marcora: in serata si conoscerà il nuovo presidente e la composizione del consiglio di dieci membri eletti in via indiretta dagli amministratori dei comuni piacentini. Al voto 577 tra sindaci e amministratori.
AFFLUENZA ORE 12 – Alle ore 12 si sono recati al voto 298 aventi diritto al voto su 577, per un’affluenza pari al 51,65%
Fascia azzurra (fino a 3mila abitanti) – Affluenza: 51,22% (126 votanti)
Fascia arancione (da 3mila a 5mila abitanti) – Affluenza: 48,72% (57 votanti)
Fascia grigia (da 5mila a10mila abitanti) – Affluenza: 56,15% (73 votanti)
Fascia rossa (da 10mila a 30mila abitanti) – Affluenza: 52,94% (27 votanti)
Fascia viola (da 100mila a 250mila abitanti-Comune di Piacenza) – Affluenza: 45,45% (15 votanti)
LE ELEZIONI DI SECONDO LIVELLO – Il corpo elettorale è composto infatti dai 577 gli amministratori locali (sindaci e consiglieri comunali) chiamati ad eleggere, domenica 29 novembre dalle ore 8 alle ore 20 al seggio allestito al Campus Agroalimentare “Raineri-Marcora”, il nuovo Presidente della Provincia e i dieci componenti del Consiglio. La sfida per guidare l’ente di via Garibaldi è tra Franco Albertini e Roberta Valla.
Franco Albertini, primo cittadino di Alta Valtidone e già vice nell’amministrazione Patelli, è capolista di “Avanti Piacenza – La Provincia dei Comuni”: con lui (in ordine alfabetico) i consiglieri uscenti Federico Bonini (consigliere di minoranza di Bobbio) Massimiliano Morganti (assessore di Fiorenzuola) e Paola Galvani (sindaco di Rottofreno), mentre tra i nuovi candidati figurano Francesca Bertoli Merelli (assessore Carpaneto), Mauro Lodigiani (sindaco di Pianello), Giampaolo Maloberti (consigliere di minoranza di Rivergaro), Micaela Manara (assessore Ziano), Maria Cristina Piccoli (consigliere di maggioranza a Bettola) e Riccardo Sparzagni (sindaco di Podenzano).
La sindaca di Travo Roberta Valla – che non è candidata al consiglio provinciale, di cui ha fatto parte nel mandato Patelli – è invece sostenuta dala lista di centrosinistra “Provincia Piacenza – Provincia Unita“, che vede tra i candidati al consiglio Patrizia Calza (sindaco di Gragnano e consigliera uscente), Nadia Pompini (consigliere di maggioranza a Vernasca e consigliera provinciale uscente), Gabriele Scagnelli (vice sindaco di Rivergaro e consigliere provinciale uscente), accanto a tre sindaci come Sergio Fuochi (Pontenure), Silvia Granata (Castelvetro), Filippo Zangrandi (Calendasco), e al consigliere di minoranza di Gossolengo Nicolò Sorrenti.
Come è noto, dopo la riforma Delrio le Province sono diventate enti di secondo livello. Il corpo elettorale è composto dai sindaci e dai Consiglieri comunali del territorio provinciale, con un numero complessivo di 580 elettori. Il voto è ponderato in base alla fascia demografica di appartenenza dei Comuni, con i voti dei centri più popolosi che peseranno di più. Il corpo elettorale è suddiviso in cinque fasce, ciascuna contraddistinta da una scheda di colore diverso. La riforma Delrio ha introdotto anche la gratuità delle cariche dei consiglieri, l’unico compenso previsto – introdotto di recente – è quello per l’incarico di presidente, equiparato all’indennità prevista per il sindaco del Comune capoluogo.
Sono cinque le fasce in cui è stato suddiviso il corpo elettorale piacentino.
• La prima (popolazione fino a 3.000 abitanti) conta 23 Comuni per 246 elettori, che votano con la scheda di colore azzurro.
• La seconda (da 3.000 a 5.000 abitanti) è formata da 9 Comuni per 117 elettori, che votano con la scheda di colore arancione.
• La terza (da 5.000 a 10.000 abitanti) conta 10 Comuni per 130 elettori, che votano con la scheda di colore grigio.
• La quarta (da 10.000 a 30.000 abitanti) è formata da 3 Comuni per 51 elettori, che votano con la scheda di colore rosso.
• La quinta (superiore a 100.000 abitanti) conta il solo Comune capoluogo per 33 elettori, che votano con scheda di colore viola.
Il sito istituzionale della Provincia di Piacenza include una sezione interamente dedicata alle elezioni del 29 novembre, disponibile a questo link .