Urtata da un furgone mentre attraversa la strada, grave un’anziana

Sono gravi le condizioni di una donna di 83 anni, coinvolta in un incidente avvenuto nella tarda mattinata del 9 novembre in via Poggi a Piacenza. Il fatto è accaduto intorno alle 11.45: secondo una prima ricostruzione, l’anziana stava attraversando la strada quando è stata urtata da un furgone; la donna sarebbe stata colpita dallo specchietto retrovisore del mezzo, che sopraggiungeva in quel momento. Soccorsa dai sanitari del 118, dopo le prime cure è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Piacenza, dove si trova ricoverata. Dei rilievi si occupano gli agenti della polizia locale.