La campagna di vaccinazione influenzale prosegue sul territorio piacentino con due nuovi open day, in programma sabato 28 novembre nelle Case della comunità di Monticelli e Borgonovo. L’iniziativa, promossa dall’Azienda Usl di Piacenza, è rivolta alle categorie di cittadini per le quali la vaccinazione è gratuita e raccomandata e vuole favorire l’accesso alla prevenzione in vista della stagione influenzale. Nel dettaglio, l’appuntamento a Monticelli è fissato dalle 9.30 alle 12 alla Casa della comunità di viale Marconi 3 (sede Avis), mentre a Borgonovo dalle 9 alle 12 alla Casa della comunità di via Seminò 20.

La campagna si accompagna al messaggio “Influenza, non farla girare”, che richiama il valore della protezione individuale e collettiva. Vaccinarsi, infatti, significa ridurre il rischio di complicanze legate all’influenza e contribuire a limitare la circolazione del virus, proteggendo anche familiari, anziani, bambini e persone più vulnerabili. La vaccinazione antinfluenzale è offerta gratuitamente alle persone di età pari o superiore a 60 anni, alle donne in gravidanza e nel periodo postpartum, alle persone dai 6 mesi ai 59 anni con patologie che aumentano il rischio di complicanze e ai bambini sani dai 6 mesi ai 6 anni. L’offerta comprende anche le persone ricoverate in strutture per lungodegenti e i familiari e contatti, adulti e bambini, di soggetti ad alto rischio di complicanze. La gratuità è inoltre prevista per gli operatori sanitari e socio-sanitari, il personale sanitario in formazione, gli addetti ai servizi pubblici di primario interesse collettivo, tra cui le forze dell’ordine e i vigili del fuoco, i donatori di sangue e le categorie esposte per motivi professionali al contatto con animali che possono costituire fonte di virus influenzali, come allevatori, addetti al trasporto di animali vivi, macellatori e veterinari.