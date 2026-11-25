Vaccinazione anti influenzale, due open day nelle Case della comunità di Monticelli e Borgonovo
Gli appuntamenti sono in programma sabato 28 novembre
La campagna di vaccinazione influenzale prosegue sul territorio piacentino con due nuovi open day, in programma sabato 28 novembre nelle Case della comunità di Monticelli e Borgonovo. L’iniziativa, promossa dall’Azienda Usl di Piacenza, è rivolta alle categorie di cittadini per le quali la vaccinazione è gratuita e raccomandata e vuole favorire l’accesso alla prevenzione in vista della stagione influenzale. Nel dettaglio, l’appuntamento a Monticelli è fissato dalle 9.30 alle 12 alla Casa della comunità di viale Marconi 3 (sede Avis), mentre a Borgonovo dalle 9 alle 12 alla Casa della comunità di via Seminò 20.
La campagna si accompagna al messaggio “Influenza, non farla girare”, che richiama il valore della protezione individuale e collettiva. Vaccinarsi, infatti, significa ridurre il rischio di complicanze legate all’influenza e contribuire a limitare la circolazione del virus, proteggendo anche familiari, anziani, bambini e persone più vulnerabili. La vaccinazione antinfluenzale è offerta gratuitamente alle persone di età pari o superiore a 60 anni, alle donne in gravidanza e nel periodo postpartum, alle persone dai 6 mesi ai 59 anni con patologie che aumentano il rischio di complicanze e ai bambini sani dai 6 mesi ai 6 anni. L’offerta comprende anche le persone ricoverate in strutture per lungodegenti e i familiari e contatti, adulti e bambini, di soggetti ad alto rischio di complicanze. La gratuità è inoltre prevista per gli operatori sanitari e socio-sanitari, il personale sanitario in formazione, gli addetti ai servizi pubblici di primario interesse collettivo, tra cui le forze dell’ordine e i vigili del fuoco, i donatori di sangue e le categorie esposte per motivi professionali al contatto con animali che possono costituire fonte di virus influenzali, come allevatori, addetti al trasporto di animali vivi, macellatori e veterinari.
Oltre agli open day di Monticelli e Borgonovo, la vaccinazione antinfluenzale è disponibile attraverso diversi canali: medici di medicina generale e pediatri di libera scelta aderenti alla campagna, Servizi di igiene e sanità pubblica, Servizi di pediatria di comunità e farmacie convenzionate aderenti. Si ricorda che la vaccinazione antinfluenzale può essere somministrata contemporaneamente ai vaccini previsti dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale e, in particolare, a quelli raccomandati in questo periodo, compreso il vaccino anti-Covid-19. L’Azienda Usl di Piacenza “rinnova l’invito ai cittadini appartenenti alle categorie interessate ad aderire alla campagna vaccinale, cogliendo anche l’occasione degli open day organizzati a Borgonovo e Monticelli”.