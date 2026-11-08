Vannacci a Piacenza “Meloni rischia la fine di Trump, prima vengono gli italiani”

“Futuro Nazionale c’è, come abbiamo dimostrato oggi, ma stiamo ancora pensando a quello che faremo alle elezioni amministrative. Sicuramente esprimeremo candidati del territorio, ma sulla strategia ci prendiamo ancora qualche tempo, per vedere quella che darà i migliori risultati: certamente saremo attori sul territorio”. Così Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, ospite al Teatro Politeama di Piacenza, non ha voluto sbilanciarsi sull’impegno della sua formazione politica a livello locale. Davanti a una platea gremita con 1.200 partecipanti all’incontro, tra bandiere tricolore e l’apertura affidata all’inno nazionale, il generale ha preferito toccare le corde più sensibili del proprio elettorato: il conflitto con l’Europa, l’immigrazione da respingere, le critiche al governo Meloni.

“Per fare un discorso più ampio, noi vogliamo il bene dell’Italia e degli italiani – ha affermato ai cronisti prima di intervenire sul palco sollecitato dalle domande del condirettore di Libero Pietro Senaldi – e vogliamo cambiare una tendenza che ci porta verso una crisi che dura ormai vent’anni. Oggi gli italiani sono preoccupati per il carrello della spesa, per il caro carburanti, per una sanità che non funziona perchè non ci sono le risorse; ci rendiamo conto che, da vent’anni, qualsiasi governo sia stato alle redini del Paese non ha cambiato le cose. Rispetto a quattro anni fa paghiamo il gasolio quasi un euro in più al litro, il pane quasi un euro in più al chilo; abbiamo 400mila stranieri residenti in più in Italia, con un record di cittadinanze devolute agli stranieri di 630mila negli ultimi tre anni, e oggi abbiamo una pressione fiscale superiore di due punti di quella di quattro anni fa. Questo vuol dire che abbiamo preso la direzione sbagliata, bisogna cambiarla. Sono tre i provvedimenti essenziali da prendere: il primo è finire la guerra tra Russia e Ucraina e non preparare un nuovo pacchetto armi, intanto non supportando più questa Commissione Europea che sta spingendo da anni per una guerra ad oltranza. Non bisogna più dare risorse e armi a chi vuole continuare a combattere sapendo che può contare su risorse illimitate”.

“La seconda cosa che dobbiamo fare – ha proseguito il generale – è arginare l’immigrazione soprattutto irregolare e far tornare a casa questo esercito di riserva industriale del padrone, che è quello che tiene bassi i salari e fa il lavoro nelle condizioni che gli italiani non vogliono più fare. La terza cosa uscire dalla più grande truffa per l’occidente dal dopoguerra, quella del green deal, che ha desertificato il nostro ambiente industriale e produttivo e ci ha reso non competitivi a livello planetario. Se non faremo queste tre cose, non risolveremo il problema degli italiani”.

Sulla manovra economica del governo, Vannacci ha avanzato critiche al governo Meloni: “E’ totalmente scarna e si muove senza quei margini per dare un po’ di respiro alle imprese e, soprattutto, ai cittadini che non riescono ad arrivare a fine mese. Tanti non riusciranno a pagare le bollette che, come sostiene ilSole24Ore, supereranno questo inverno gli 850 euro a famiglia. Dobbiamo dare respiro all’economia, ma la manovra non fa nulla in questo senso, perchè c’è un errore a monte, quello di non essere riusciti ad uscire dalla procedura di infrazione per indebitamento dell’Unione Europea, giusto per un miliardo di euro. Qualcuno allora non è stato in grado di fare i conti al governo. Purtroppo non c’è stato coraggio”. E infine su Trump: “Ha perso perchè quando è stato eletto aveva detto di mettere al primo posto gli americani e che sarebbe stato il pacificatore del mondo, ma non ha rispettato quello che ha promesso e allora è stato bocciato dai suoi stessi elettori. Rischiamo che succeda la stessa cosa in Italia: ve lo ricordate lo slogan ‘è finita la pacchia’ contro i diktat di Bruxelles? Riguardava la primazia del diritto nazionale su quello europeo. Ma poi è bastato che la signora Von den Leyen si facesse vedere un po’ più accigliata del solito, che hanno ridotto a miti consigli quella che gridava è finita la pacchia”.

All’iniziativa presenti anche Davide Bergamini, responsabile regionale di Futuro Nazionale per l’Emilia-Romagna, Antonio Maria Rinaldi, già parlamentare europeo e responsabile della Direzione Economica del movimento, e Giorgio Carta, avvocato e responsabile nazionale per la sicurezza. Prima del generale sono intervenuti di Gianluca Argellati, coordinatore provinciale di Futuro Nazionale, e Massimo Polledri, rappresentante dei comitati piacentini del movimento.

Tra i presenti, l’ex assessore ai lavori pubblici della Giunta Barbieri Marco Tassi, e l’attrice e modella Sylvie Lubamba, volto noto a livello nazionale e fedelissima del generale Vannacci. Nel suo intervento, il sindaco di Vigolzone Argellati ha scaldato la platea. “Ci davano per spacciati, oggi siamo qui in 1.200 – ha detto -, ditemi se questo vuol dire essere in calo. Per me non è un disonore essere di Futuro Nazionale, perchè vuol dire essere al di fianco dei cittadini. Sono il primo sindaco e altri verranno dopo di me. Ringrazio l’amico Roberto Pighi (ex presidente del Piacenza Calcio, ndr) per il supporto dato nell’organizzazione di questo evento”.

“Vogliono dividerci, togliendo i sapori della tradizione, come la coppa piacentina, ai bambini, facendo passare l’idea che se sei vecchio e malato devi morire, dividere gli uomini dalle donne con il patriarcato. Noi invece vogliamo unire” dice Polledri nel suo intervento.