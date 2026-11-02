“Vendita ‘ambulante’ di pesce in viale Dante: va tutelata legalità e decoro”

“Ringrazio i cittadini che non si sono girati dall’altra parte e che chiedono che in viale Dante vengano rispettate le regole – prosegue Zandonella -. Non si può lasciare spazio ad una attività che solleva molti dubbi, sia sotto il profilo della legittimità generale di una vendita effettuata in questo modo, sia sotto quello igienico-sanitario, come si evince chiaramente da foto e video. Faccio mia la denuncia dei residenti e mi aspetto che l’Amministrazione comunale, che mi risulta essere già stata avvisata, disponga controlli puntuali, tra l’altro facilmente organizzabili visto le pubblicità a mezzo social. Viale Dante merita decoro e legalità: va garantito il rispetto delle regole a cui tutti i commercianti regolari devono sottostare, evitando concorrenza sleale”.