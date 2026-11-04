Venerdì attese le piogge, poi variabile in attesa del cambiamento più marcato
Le prime piogge della nuova perturbazione si faranno sentire già nelle prossime 12-18 ore. Piogge moderate su Piemonte e ponente ligure; neve oltre i 1300-1400 metri. Temperature in calo al nord-ovest, in aumento sulle altre regioni. Piogge deboli o moderate cadranno sul Piemonte ed il Ponente Ligure, con neve oltre i 1400-1500 metri, asciutto sul piacentino.
Venerdì 6 novembre la medesima perturbazione proverà a spostarsi più a est, ma sarà frenata da una zona di alta pressione. Così alcuni rovesci potrebbero presentarsi lungo il versante tirrenico ed in parte anche al nord; con possibilità di piogge sparse sui settori centro-occidentali del nord, Piacenza compresa, con la quota neve che tenderà ad alzarsi, oltre i 1700 metri sull’ovest Alpi. Rovesci in ingresso dal mare lungo le coste toscane. Nel corso di sabato la perturbazione scivolerà verso sud-est tendenza a miglioramento sul nord-ovest ma ancora nuvole sparse con deboli piogge al mattino in Emilia-Romagna, non escluse anche sul Triveneto. Domenica la perturbazione si allontanerà verso i Balcani e un promontorio di alta pressione riporterà ampie schiarite al Centro-Nord e in Sardegna. È la giornata migliore del fine settimana.
La prossima settimana vedrà il graduale ritorno della circolazione atlantica sul Mediterraneo e sull’Italia. Sarà un cambiamento importante, destinato a riportare precipitazioni diffuse e, in diverse aree del Paese, anche localmente intense. Il peggioramento, tuttavia, non si presenterà in maniera uniforme sin dall’inizio, ma seguirà una progressione piuttosto graduale, accompagnata da una continua evoluzione della configurazione barica europea.
IN DETTAGLIO a Piacenza dal 5 all’10 novembre 2026:
Giovedì 5 novembre: Prevalentemente nuvoloso di giorno con temperature tra 8° e 13° e piogge leggere in arrivo nella notte.
Venerdì 6 novembre: Condizioni di pioggia leggera durante il giorno e cielo nuvoloso la notte, con temperature comprese tra 8° e 11°.
Sabato 7 novembre: Prevista pioggia leggera di giorno seguita da nubi sparse e parziali aperture in serata, con temperature tra 6° e 12°.
Domenica 8 novembre: Tempo parzialmente soleggiato nel corso della giornata e cielo nuvoloso la notte, con temperature che variano dai 6° ai 12°.
Lunedì 9 novembre: Giornata caratterizzata da cieli nuvolosi e banchi di foschia, con temperature intorno ai 8°-10°.
Martedì 10 novembre: Condizioni di tempo instabile con piogge e pioviggini intermittenti nel corso della giornata; temperature comprese tra 7° e 9°.
Stefano Cavanna
Fonti: meteolive.it – ilmeteo.it – 3BMeteo.it – Meteo AM – ArpaE