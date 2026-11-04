Venerdì attese le piogge, poi variabile in attesa del cambiamento più marcato

Le prime piogge della nuova perturbazione si faranno sentire già nelle prossime 12-18 ore. Piogge moderate su Piemonte e ponente ligure; neve oltre i 1300-1400 metri. Temperature in calo al nord-ovest, in aumento sulle altre regioni. Piogge deboli o moderate cadranno sul Piemonte ed il Ponente Ligure, con neve oltre i 1400-1500 metri, asciutto sul piacentino.

Venerdì 6 novembre la medesima perturbazione proverà a spostarsi più a est, ma sarà frenata da una zona di alta pressione. Così alcuni rovesci potrebbero presentarsi lungo il versante tirrenico ed in parte anche al nord; con possibilità di piogge sparse sui settori centro-occidentali del nord, Piacenza compresa, con la quota neve che tenderà ad alzarsi, oltre i 1700 metri sull’ovest Alpi. Rovesci in ingresso dal mare lungo le coste toscane. Nel corso di sabato la perturbazione scivolerà verso sud-est tendenza a miglioramento sul nord-ovest ma ancora nuvole sparse con deboli piogge al mattino in Emilia-Romagna, non escluse anche sul Triveneto. Domenica la perturbazione si allontanerà verso i Balcani e un promontorio di alta pressione riporterà ampie schiarite al Centro-Nord e in Sardegna. È la giornata migliore del fine settimana.