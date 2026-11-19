Lavoratori e studenti in piazza e oltre cento manifestazioni in tutta Italia: sono due gli scioperi generali proclamati per venerdì 20 novembre – uno dalla Cgil e l’altro dai Cobas – a cui si affianca la mobilitazione studentesca, organizzata a livello europeo.

A Piacenza la manifestazione, promossa dalla Cgil insieme alle associazioni de La Via Maestra, partirà dalla Camera del Lavoro per attraversare la città e raggiungere piazza Cavalli. Il concentramento è previsto alle ore 9 davanti alla Camera del Lavoro, in via XXIV Maggio. Da qui il corteo percorrerà via XXIV Maggio in direzione di piazzale Torino, per poi imboccare via Taverna e proseguire attraverso piazza Borgo e via Garibaldi, passando davanti all’ospedale e al Palazzo della Provincia. Il percorso continuerà quindi verso largo Battisti, con arrivo in piazza Cavalli. Al termine del corteo sono previsti interventi di lavoratrici e lavoratori, studenti, pensionate e pensionati e rappresentanti della società civile e del mondo del lavoro: voci ed esperienze diverse che porteranno in piazza le ragioni della mobilitazione e le richieste di cambiamento. Al centro della giornata, “la difesa dei salari e delle pensioni di fronte al carovita, il contrasto alla precarietà, la sicurezza sul lavoro, il rafforzamento della sanità e della scuola pubbliche”. Una mobilitazione “per chiedere giustizia sociale, pace e investimenti nei servizi e nei diritti, contro la corsa al riarmo”.

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Lo sciopero generale è di 24 ore e interessa tutti i settori pubblici e privati: dalla scuola alla sanità fino al trasporto pubblico locale, dai porti ai taxi.

SANITA’ – A Piacenza l’Ausl ha comunicato che verranno assicurati i servizi minimi essenziali.

TRASPORTO PUBBLICO – Seta informa che l’adesione allo sciopero da parte dei lavoratori “potrebbe compromettere la regolarità del servizio. Per quanto riguarda il servizio urbano, a Piacenza è garantito dalle ore 07:01 alle ore 09:59 e dalle ore 12:01 alle ore 14:59 (sono garantite le corse in partenza dal capolinea dalle ore 06:46 fino alle ore 09:45 e dalle ore 11:46 fino alle ore 14:45), con possibili astensioni nelle restanti fasce orarie. Il servizio suburbano ed extraurbano è garantito fino alle ore 08:29 e dalle ore 12:01 alle ore 14:59 (sono garantite le corse in partenza dal capolinea fino alle ore 08:00 e dalle ore 11:31 fino alle ore 14:30), con possibili astensioni nelle restanti fasce orarie. Il servizio riprenderà regolarmente con le corse che inizieranno dopo il termine delle eventuali astensioni dal lavoro. Le corse garantite anche in caso di sciopero sono indicate nelle tabelle orarie esposte alle fermate e pubblicate nelle sezioni “Linee” del sito web di Seta. Informazioni in tempo reale sull’effettivo passaggio dei bus sono disponibili direttamente sul proprio smartphone/tablet, scaricando l’applicazione gratuita “Seta”, disponibile negli store online delle piattaforme Apple e Android. Il servizio è accessibile anche attraverso la sezione “Orari e capienza in tempo reale” del sito web. Per ulteriori informazioni sono a disposizione degli utenti il servizio telefonico di SETA al numero 840 000 216 ed il servizio WhatsApp al numero 334 2194058.

Trenitalia comunica che dalle ore 21 di venerdì 20 novembre alle ore 20 di sabato 21 novembre è indetto uno sciopero del personale, che “può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione”. Informazioni sono disponibili a questa pagina. Trenord informa che venerdì 20 novembre viaggeranno i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le ore 21 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 22; sabato 21 novembre, viaggeranno i treni compresi nella lista dei “Servizi Minimi Garantiti ”.