Sono in programma la prossima settimana a Piacenza, compatibilmente con le condizioni meteo, il rifacimento del manto stradale in via Montebello e la riqualificazione della rotatoria tra strada Agazzana, via Montecucco e la Tangenziale Sud. Per ottimizzare i tempi tecnici di attuazione – fa sapere l’amministrazione comunale – i cantieri procederanno in modo parallelo, con le modalità descritte di seguito. Lunedì 23 novembre, a mezzogiorno, inizieranno i lavori nel tratto di via Montebello compreso tra il civico 41 e la rotatoria all’incrocio con via Emilia Pavese: in quella giornata e nella successiva, martedì 24, sarà necessario un restringimento di carreggiata con istituzione del senso unico alternato, in base all’avanzamento del cantiere. Inoltre, nei tratti di volta in volta oggetto di intervento sarà temporaneamente precluso l’accesso ai passi carrai. Per l’intera durata dei lavori, lunedì 23 e martedì 24 novembre, nonché venerdì 27 e nei primi giorni della settimana seguente, per i veicoli che percorrono via Emilia Pavese non sarà possibile svoltare in via Montebello.