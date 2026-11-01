Viaggio alla ricerca della coscienza con il neurofisiologo Marcello Massimini

Quarto appuntamento in Fondazione, nel Salone d’Onore di Palazzo Rota Pisaroni con i “I Giovedì della Bioetica 2026”. Giovedì 5 novembre, alle 17,30, nel Salone d’Onore di Palazzo Rota Pisaroni (sede degli incontri sulla Bioetica) della Fondazione di Piacenza e Vigevano, in via Sant’Eufemia 13, la conferenza del prof. Marcello Massimini, medico e neurofisiologo, Professore Ordinario di Fisiologia Umana all’Università degli Studi di Milano, affronterà l’affascinante tema: “Un viaggio alla ricerca della coscienza”. L’iniziativa è promossa dall’Istituto Italiano di Bioetica – Sezione Emilia-Romagna e dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano che sostiene il progetto da alcuni anni. Il curatore scientifico dei Giovedì della Bioetica, è Giorgio Macellari, presidente dell’Istituto Italiano di Bioetica Sezione Emilia-Romagna.

Il prof. Marcello Massimini, dell’Università degli Studi di Milano, affronterà i grandi temi legati alla coscienza, alle varie scale del coma e il rapporto della coscienza con i sistemi artificiali. “La coscienza è tutto ciò che scompare quando ci addormentiamo di un sonno senza sogni, o durante anestesia generale – anticipa Massimini -. È quel senso di esistenza intrinseca, che non ci lascia neppure quando siamo immobili al buio, nel silenzio assoluto. Ciascuno di noi ha la certezza di essere cosciente, e ciascuno di noi sa che la propria coscienza sparisce ogni notte per tornare durante un sogno o al risveglio. Tuttavia, le cose si complicano molto quando siamo chiamati a giudicare la coscienza in altri individui. Infatti, la coscienza degli altri è un fatto privato al quale non abbiamo accesso diretto. Valutare la coscienza degli altri implica sempre un’inferenza. Per questo usiamo dei surrogati per valutare la coscienza altrui. Tipicamente, giudichiamo l’esistenza intrinseca (l’essere) sulla base del comportamento osservabile, la performance (il fare), assumendo che ci sia un qualche tipo di relazione diretta tra questi due elementi. Su questo principio si basano, per esempio, le scale del coma che usiamo normalmente in clinica e il test di Turing che applichiamo ai sistemi digitali”.

“Nel mio intervento di giovedì in Fondazione a Piacenza – conclude il prof. Marcello Massimini – illustrerò come questo metodo non sia sempre adeguato e come possa fallire nei casi in cui coscienza e comportamento si dissociano. Porterò come esempi di tale dissociazione i pazienti non responsivi e i sistemi artificiali come chatGPT. Descriverò come, tramite un processo di validazione iterativa, sia possibile sviluppare misure di coscienza basate su proprietà fisiche del cervello e come queste possano aiutarci a minimizzare l’errore quando siamo chiamati a inferire la coscienza nei pazienti. Infine, illustrerò come tali principi possano informare il nostro giudizio rispetto ai sistemi artificiali”.