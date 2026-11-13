Villaggio di Natale, cinque associazioni di solidarietà in piazza Cavalli

“Progetto mondo” accoglierà i cittadini da sabato 21 a venerdì 27 novembre, da lunedì 30 novembre a venerdì 11 dicembre, da lunedì 14 a sabato 19 dicembre e, infine, da lunedì 21 a giovedì 24 dicembre. Avis sarà presente sabato 28 e domenica 29 novembre, mentre l’associazione Pandora parteciperà nei giorni di sabato 12, domenica 13 e domenica 20 dicembre. Sabato 21, domenica 22 e mercoledì 25 novembre sarà la volta di Assofa, che riprenderà l’attività mercoledì 2, sabato 12, domenica 13 e mercoledì 23 dicembre. Infine, Africa Mission allestirà il proprio stand sabato 28 e domenica 29 novembre, nonché da sabato 5 a martedì 8 dicembre, per poi concludere sabato 19 e domenica 20 dicembre.