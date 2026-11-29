Violenta lite in strada all’Infrangibile, ferito un 22enne. Interviene la polizia
29 novembre 2026 | 13:46
Intervento della polizia alle prime ore del mattino per una violenta lite in strada in via Tortona
Violenta lite in strada, alle prime ore del mattino del 29 novembre nel Quartiere Infrangibile a Piacenza. Nello scontro tra due persone, in via Tortona, ad avere la peggio è stato un 22enne, trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni non sono gravi.
Sul posto sono intervenute le Volanti della Questura di Piacenza, per i rilievi e l’ascolto delle testimonianze.