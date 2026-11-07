“Violento e pericoloso”, espulso cittadino comunitario

Nel pomeriggio del 6 novembre, un cittadino romeno di 42 anni, dopo aver scontato una pena della durata 1 anno, 3 mesi e 20 giorni per il reato di maltrattamenti contro la sua convivente, è stato accompagnato da un equipaggio specializzato della Questura di Piacenza alla frontiera aerea di Bergamo. “Nei confronti dell’uomo è stato disposto un provvedimento di allontanamento dal Territorio Nazionale per motivi imperativi di pubblica sicurezza, ritenendo l’uomo pericoloso e col fine di prevenire ulteriori episodi di violenza” fa sapere la Questura di Piacenza in una nota.

“Nello specifico l’articolo 20 del d. lgs 6 febbraio 2007 n.30,inerente al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, prevede la possibilità che il Questore disponga l’adozione del provvedimento di allontanamento ritenendo che i comportamenti assunti dal cittadino comunitario abbiano costituito una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all’incolumità pubblica. Nel caso specifico, l’uomo era stato già arrestato in flagranza più volte, già a partire dal 2016 per analoghe condotte violente e minacciose nei confronti della compagna convivente. Subito dopo la scarcerazione, è stato accompagnato a Bologna dinanzi al Tribunale ordinario sezione specializzata in materia di immigrazione per ottenere la convalida del provvedimento di allontanamento disposto dal questore. Riconosciuta anche dall’autorità giurisdizionale la sua pericolosità, il 42enne è stato, subito dopo, accompagnato all’aeroporto di Orio al serio (Bg) ed imbarcato sul volo destinazione Bucarest”.